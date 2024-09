Theo Hernandez ha già detto sì: addio Milan

Il Milan ora teme seriamente di poter perdere Theo Hernandez: il rapporto con i rossoneri non è più quello di prima.

Nell’ambiente Milan fa ancora molto discutere il comportamento di Rafael Leao e Theo Hernandez durante l’ultima gara all’Olimpico contro Lazio. I due calciatori rossoneri – non schierati titolari da Paulo Fonseca e subentrati solo nella ripresa – sono rimasti in disparte durante il ‘Cooling break’ senza unirsi al resto della squadra per ascoltare le indicazioni del tecnico portoghese.

Un gesto che ha suscitato molto scalpore e ha provocato anche molte critiche da parte di ex calciatori oggi opinionisti: pensiamo ad esempio a Paolo Di Canio, che ha detto chiaramente che entrambi i giocatori andrebbero “attaccati al muro” (Leao gli ha risposto sui social pubblicando la foto di Di Canio con il braccio teso, ndr).

Di certo il clima che si respira a Milanello non è dei più sereni e non è certo un caso se in questi giorni sono tornate a circolare voci che parlano di una possibile futura partenza di Theo Hernandez. Secondo quanto riportato dal sito Elgodigital.com, infatti, il laterale francese è da tempo nel mirino del Real Madrid.

Theo Hernandez ha l’accordo: lascia il Milan?

La sua precedente esperienza con i Blancos non è stata delle migliori – 23 presenze e zero reti nel 2017-2018 – ma ora il giocatore è cresciuto moltissimo, diventando uno dei più forti al mondo nel suo ruolo. Anche Elgodigital riporta l’episodio che si è verificato a Roma contro la Lazio, specificando che Theo Hernandez sembra non avere un buon rapporto con Paulo Fonseca, così come il suo compagno di squadra Leao.

Con uno scenario di questo tipo il Real Madrid potrebbe davvero approfittarne e andare all’assalto del terzino transalpino, che oltretutto gradirebbe molto poter avere una nuova chance con i Galacticos. Il primo obiettivo del club del presidente Florentino Perez è sempre Alphonso Davies del Bayern Monaco, ma in casa Real Madrid si segue con grande attenzione anche la situazione che riguarda Theo Hernandez.

L’esterno francese ha un contratto con il Milan fino al 2026. Al momento percepisce un ingaggio da 4 milioni a stagione. Da parecchio tempo le parti sono in contatto per parlare di un possibile rinnovo, ma la situazione attuale sembra cambiare completamente le carte in tavola.

Chiaramente un eventuale esonero di Fonseca potrebbe ribaltare ulteriormente lo scenario: se il Milan dovesse decidere di interrompere anzitempo il suo rapporto con l’ex tecnico della Roma e chiamare per la panchina uno tra Sarri e Allegri – i due nomi più gettonati per sostituire il lusitano – la partenza di Theo Hernandez diventerebbe meno probabile.