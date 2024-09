Ce la sta mettendo tutta, sarà in campo per il derby Inter-Milan

Il giocatore sta lavorando duramente per rientrare in campo quanto prima: vuole esserci a tutti i costi per il derby tra Inter e Milan

La Serie A non scenderà in campo questo weekend per lasciare spazio alle nazionali e si ritornerà in campo il prossimo weekend quando verrà dato il via al primo tour de force della stagione per le squadre impegnate nelle coppe europee.

In questo mese, infatti, partirà anche la nuova Champions League e c’è grande attesa nel capire come i club gestiranno le forze visto che si è passati da 6 a ben 8 partite. Primo turno di Champions League che si giocherà il 17, il 18 ed il 19 settembre, l’unico spalmato in tre giorni e che ci offrirà sicuramente tante emozioni e tanto spettacolo.

In campo in quei giorni scenderanno anche Inter e Milan. I nerazzurri giocheranno mercoledì 18 contro il Manchester City, mentre i rossoneri se la vedranno contro il Liverpool nella giornata di martedì. Due partite dove entrambe cercheranno si di provare a conquistare subito punti, ma dovranno anche pensare al derby, in programma proprio dopo la prima giornata di Champions League.

Sia Inter che Milan dovranno dosare le forze per arrivare nelle migliori condizioni ed tanto Inzaghi quanto Fonseca si augurano di avere tutti a disposizione. Nessuno vuole perdersi una partita così sentita come il derby e tra questi c’è Alvaro Morata che – fermo ai box per infortunio – sta lavorando a Milanello per recuperare e tornare in tempo per la partita.

Milan, Morata scalpita: lo spagnolo pronto a tornare per il derby

Infortunatosi lo scorso 21 agosto riportando una lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro, Alvaro Morata sta proseguendo il proprio percorso di recupero. L’attaccante spagnolo ha saltato la sfida contro la Lazio prima della sosta ei, potrebbe tornare a disposizione di Fonseca per la sfida di sabato 14 settembre contro il Venezia.

Tuttavia, il tecnico portoghese non ha intenzione di rischiare troppo e potrebbe decidere di preservare Morata non solo in vista della Champions League, ma soprattutto in ottica derby. Lo spagnolo vuole assolutamente esserci per il suo primo derby di Milano e ce la sta mettendo tutta per recuperare e tornare a disposizione del tecnico portoghese.

Per questo motivo, come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, Morata potrebbe essere convocato direttamente per la sfida contro di Champions League contro il Liverpool dove partirebbe dalla panchina, per poi fare la sua riapparizione da titolare nel derby. I tifosi rossoneri si augurano che il recupero di Morata prosegua senza intoppi e di vederlo in campo nel derby dove servirà anche tutta la sua esperienza per portare a casa un successo importantissimo.