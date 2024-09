Francia-Italia, clamoroso l’Equipe: Theo e Fofana bocciatissimi

Brutte prestazioni dei due giocatori del Milan nella partita di Nations League disputata a Parigi: ecco i voti del noto quotidiano.

Venerdì sera allo stadio Parco dei Principi si è disputata l’attesa partita tra Francia e Italia, inserite nel gruppo 2 della Nations League. Risultato finale di 3-1 per gli azzurri, che non vincevano in terra francese da ben 70 anni. Rotto un tabù, cosa tutt’altro che scontata dopo il pessimo Europeo della squadra di Luciano Spalletti.

L’Italia ha meritato la vittoria, mentre la nazionale di Didier Deschamps ha deluso. Dopo essere passata in vantaggio al primo minuto grazie a un gol di Bradley Barcola, abile a sfruttare un grossolano errore di Giovanni Di Lorenzo, la Francia si è fatta rimontare e sconfiggere. In campo c’erano anche tre giocatori del Milan, tutti con la squadra di casa: Mike Maignan, Theo Hernandez e Youssouf Fofana.

Theo e Fofana malissimo a Parigi

Dei tre il migliore è stato senza dubbio Maignan, anche se il quotidiano L’Equipe lo ha bocciato dandogli solo 4 come voto nelle pagelle della squadra di Deschamps. Sui gol subiti non ha particolari colpe e si è reso anche protagonista di una parata importante al 59′, quando sul 2-1 ha respinto un colpo di testa di Davide Frattesi da corner. Ha tenuto momentaneamente in piedi la Francia, poi capitolata al 74′ con la rete di Giacomo Raspadori.

È andata peggio a Hernandez e Fofana: L’Equipe gli ha dato 2. Sono stati considerati i peggiori in campo, anche se sono fioccati pure dei 3 a ben sei giocatori. Il subentrato Olise ha preso 4, mentre Barcola 6. Voti che testimoniano quanto negativa venga ritenuta la partita della nazionale francese a Parigi.

Theo, reduce dalle polemiche di Lazio-Milan per non aver preso parte al cooling break assieme a Rafa Leao, ha confermato di non essere in un’ottima condizione fisica. Ha faticato contro Andrea Cambiaso. Deve sicuramente crescere di forma (e non solo) per esprimersi sui sui veri livelli. Da un giocatore come lui ci si aspetta ben altro.

Malissimo pure Fofana, che come Hernandez è ancora indietro fisicamente. Nel suo caso bisogna dire che prima arrivare a Milanello aveva svolto la preparazione a parte a Monaco. Infatti, dato che voleva lasciare il Principato, non era stato aggregato al resto della squadra. Sul suo giudizio pesa anche il pallone perso nell’azione del 2-1 dell’Italia.