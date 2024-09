I duelli, l’assist a Dimarco, il cuore: Tonali in Nazionale e il rimpianto del Milan

Sandro Tonali è tornato a giocare per la nazionale italiana dopo aver scontato la squalifica per calcio scommesse. L’ex Milan si è preso subito la scena

Sandro Tonali è stato il protagonista indiscusso di Francia-Italia. E’ vero, i gol sono stati segnati da altri interpreti, ma vederlo duellare in mezzo al campo con i centrocampisti francesi e avere la meglio, ha riempito di gioia i cuori di tutti i tifosi della Nazionale italiana.

Era da tempo che non si vedeva un giocatori così totale. Poi l’assist per il gol di Federico Dimarco ha causato un’esplosione di emozioni incontrollate. Il calciatore del Newcastle è stato così esaltato ed elogiato da tutti, nessuno escluso perché si sa, quando non giochi per una big del campionato italiano, è più facile essere amato da chiunque nessuno escluso.

Il tifoso del Milan, d’altronde, è abituato a vedere esaltare un proprio ex giocatore una volta che ha lasciato i colori rossoneri. Gianluigi Donnarumma è stato magicamente amato da tutti quando ha detto addio al Diavolo, ma il suo rendimento non è certo cambiato (è sempre stato super). E chi dire di quando Pirlo è approdato alla Juve? La versione al Milan era certamente la migliore, ma è da quando ha iniziato a vestire il bianconero che il mondo dei media ne ha chiesto il Pallone d’Oro.

Tonali fa impazzire tutti: nostalgia rossonera

Ieri così anche Tonali è stato osannato da tutti, ma contrariamente dai due giocatori sopracitati, anche dai tifosi del Milan, senza tentennamenti, perché l’amore per Sandro è ancora immutato e la voglia di vederlo in rossonero è infinta.

Quindi ieri è affiorato anche un altro sentimento quello della nostalgia. Ma vedere un leader, un cuore, un’anima totalmente milanista come quella di Sandro Tonali difendere i colori azzurri e dominare a centrocampo ha fatto emergere anche il rimpianto. Sì perché il classe 2000 che da bambino sognava di vestire il rossonero, oggi giocherebbe titolare ovunque e ovviamente anche in quel Milan che ha sperperato i soldi incassati dalla sua cessione, acquistando Loftus-Cheek, Musah e Chukwueze.

Uno spreco visti i risultati dei tre giocatori. Uno spreco che i tifosi del Diavolo non hanno perdonato alla dirigenza. Sui social non si sta parlando di altro. Rimpianto e nostalgia sono i sentimenti che abbracciano i sostenitori del Milan, ma anche speranza. La speranza di rivedere un giorno ancora Tonali in maglia rossonera. Accadrà, tutti ne siamo sicuri, perché certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Presto così il Diavolo avrà ancora un’anima.