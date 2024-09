Infortunio Thiaw, quando torna il difensore tedesco: c’è la data

Il Milan è pronto a riabbracciare anche Malick Thiaw, in vista del ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali

La pausa per le nazionali è sempre stato un momento da dimenticare per il Milan. Nel corso delle ultime stagioni, infatti, sono stati in tanti i calciatori a fermarsi per infortunio.

I tifosi e Paulo Fonseca, chiaramente, stanno incrociando le dita, ma queste due settimane di stop serviranno a recuperare quei calciatori che sono stati out. Le attenzioni in questi giorni sono chiaramente tutte per Alvaro Morata, che in queste ore ha pure parlato ai microfoni di Sky Sport. La voglia di dare una mano al Milan è tanta e la testa è già al derby. Sogna di segnare e di vincere. Sogna di essere decisivo.

I segnali che sta lanciando Alvaro Morata sono dunque più che positivi ed è anche il campo a dircelo. Ieri, infatti, ha corso su uno dei terreni di gioco di Milanello. Il rientro è davvero vicino, così come quello di Malick Thiaw.

Milan, riecco Malick Thiaw

Il problema che ha fermato il centrale tedesco, impedendogli di saltare la trasferta di Roma, contro la Lazio, era di poco conto. Un guaio alla caviglia che non dovrebbe creargli problemi per essere a disposizione di Paulo Fonseca per la partita contro il Venezia, dopo la sosta per le nazionali, sabato 14 settembre, alle ore 20.45.

E’ difficile che Thiaw torni per fare il titolare. Dopo la partita disastrosa contro il Torino, il tecnico portoghese ha preso altre scelte. Oggi non sembrano esserci dubbi su Pavlovic, il più positivo e pronto ad essere un punto fermo della squadra. Per l’altra maglia, però, nulla è scontato. Fonseca e il suo staff sono alla ricerca di equilibrio e Fikayo Tomori, non brillante in questo inizio di campionato, può anche perdere il posto.

Un posto che potrebbe prendere, però, Gabbia, che fino a questo momento non ha avuto modo di mettersi in mostra. Presto toccherà anche all’italiano. D’altronde da sabato prossimo, dalla sfida contro il Venezia, si inizierà a giocare ogni tre giorni e vedere dei cambi e del sano turnover sembra davvero un obbligo. Rientreranno dagli infortuni, chiaramente, anche Ismael Bennacer e Luka Jovic, disponibili, dopo il forfait di Roma, già con le loro rispettive nazionali. A parte Florenzi e Sportiello, dunque, Fonseca potrà contare su tutti