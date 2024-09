Da punto fermo a rinnovo in bilico: nuovo addio al Milan

Da un punto fermo della squadra al contratto che non viene rinnovato: futuro in bilico per il calciatore, possibile addio

L’obiettivo del Milan di Paulo Fonseca è molto chiaro: dimenticare, quanto prima, le tre giornate di campionato in cui i rossoneri sono stati capaci di conquistare solamente due punti. Decisamente troppo pochi per una squadra che punta a qualcosa di importante per questa stagione. In attesa del ritorno di tutti i calciatori impegnati in nazionale, il manager portoghese prepara la prossima sfida di Serie A.

Preparazione a parte, però, il club sta facendo anche il punto della situazione per quanto riguarda i rinnovi. In particolar modo quello che riguarda alcuni calciatori che sono considerati a “rischio”. Tra gli atleti che fanno parte di questa lista spunta il nome di Matteo Gabbia che, fino a questo momento della stagione, non ha collezionato nessuna presenza con Fonseca. In tutte e tre le partite di campionato è rimasto in panchina ad osservare i suoi compagni di squadra.

Il difensore centrale, ritornato a gennaio di quest’anno dal prestito al Villarreal, era un vero e proprio punto fermo della retroguardia difensiva quando l’allenatore era Stefano Pioli. Con l’ex Roma e Lille, invece, le gerarchie sono cambiate. Non una buona notizia per lui visto che, a questo punto, il suo futuro in rossonero è sempre di più in bilico.

Milan, futuro di Gabbia in bilico: il rinnovo non arriva

Il contratto del nativo di Busto Arsizio andrà in scadenza il 30 giugno del 2026 (ultimo prolungamento il 3 febbraio di due anni fa). Nonostante manchi ancora molto tempo il giocatore ed il suo entourage vogliono avere delle risposte da parte della società che, in questo momento, non sono ancora arrivate.

Allo stesso tempo, però, l’atleta vorrebbe avere più spazio. Con l’arrivo di Strahinja Pavlovic (in gol contro la Lazio e autore di un’ottima prestazione in Serbia-Spagna) le possibilità di vedere il campo per il 24enne si riducono sempre di più. Non è da escludere, a questo punto, che per il difensore italiano possa aprirsi la possibilità di una cessione. Anche nel mercato di gennaio.

In questo momento, però, si tratta di una ipotesi “quasi” impossibile visto che il club non vorrebbe stravolgere la difesa fino al termine di questa stagione. La volontà del calciatore, però, è quella di mettersi in mostra ed a disposizione del suo allenatore. Partendo già dalla prossima sfida in Serie A quando il ‘Diavolo’ ospiterà il Venezia sabato 14 settembre alle 20:45.