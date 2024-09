Gianluca Vialli, ancora lacrime tra i tifosi: l’ultimo gesto è da brividi

Notizia strappalacrime che riguarda il compianto Gianluca Vialli, l’ex indimenticato calciatore di Juve e Nazionale che ci ha lasciati nel 2023.

È passato poco più di un anno e mezzo da quando il calcio italiano ed internazionale dovette apprendere una delle notizie più tristi e tragiche degli ultimi tempi. Ovvero la scomparsa di Gianluca Vialli, ex attaccante azzurro che ha fatto la storia negli anni ’80 e ’90, indossando alcune maglie molto prestigiose.

Era precisamente il 6 gennaio 2023, quando fu annunciata la morte di Vialli in una clinica di Londra, città dove viveva dai tempi in cui giocò nel Chelsea. Il compianto numero 9 italiano combatteva da anni con un critico tumore al pancreas, che gli era stato diagnosticato addirittura sei anni prima. Con grande coraggio e forza di volontà Vialli affrontò le ripetute cure, dimostrando di poter convivere con un male così terribile.

Le squadre in cui ha militato Vialli ancora oggi lo piangono: dalla Cremonese, squadra della sua città dove ha mosso i primi passi, passando per la Juventus, il Chelsea e ovviamente la Nazionale azzurra. Ma soprattutto è il periodo nella Sampdoria che resterà nella leggenda, visto lo Scudetto incredibile del 1991 regalato alla formazione ligure.

Sampdoria, petizione dei tifosi per omaggiare Vialli

Luca, così come lo chiamano gli amici ed i tifosi a lui molto affezionati, non può restare un nome da citare solo per rimembrare i fasti del passato. Ecco perché la curva della Sampdoria sta agendo per regalare un nuovo omaggio indimenticabile a Vialli. L’idea è quella di far intitolare la gradinata Sud dello stadio di Marassi al compianto centravanti.

Un’iniziativa lanciata da qualche settimana che porta appunto le firme dei tifosi più caldi ed appassionati della Samp e diretta al sindaco di Genova Marco Bucci. Una raccolta firme che ha già avuto un ottimo riscontro e che, si spera, possa arrivare fino in fondo e dare a Vialli la considerazione che merita.

“Il suo amore per la vita e la passione per lo sport lo hanno reso un mirabile esempio per tutte le generazioni che lo hanno conosciuto e apprezzato dentro e fuori dal campo. Nostro desiderio è quello di dedicare il nome della gradinata doriana a questo uomo straordinario, confidando nel ritorno dei blucerchiati nella massima serie”. Così recita il testo della petizione on-line in onore di Vialli e che riguarda il settore più caldo del tifo sampdoriano. Massimi promotori dell’iniziativa sono Dario Barattin, Antonino Maria Lo Grasso e Maurizio Cammaroto, appoggiati dalla presidenza della Samp.