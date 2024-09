Il Milan chiama Chukwueze ed è arrivato il momento di rispondere

Chukwueze è chiamato a reagire dopo delle prime partite al di sotto delle aspettative: Fonseca si aspetta ben altro contributo da parte sua.

Il Milan ha iniziato male la stagione e sono in pochissimi a salvarsi. Tra i bocciati figura sicuramente anche Samuel Chukwueze, che nonostante la grande fiducia ricevuta da Paulo Fonseca non è ancora riuscito a fare la differenza.

L’allenatore portoghese gli ha detto subito che vuole vedere il calciatore brillante visto ai tempi del Villarreal e non quello della prima stagione in rossonero. Gli ha fatto capire di averlo seguito e di apprezzarne le qualità, infatti nelle amichevoli pre-campionato l’esterno nigeriano si era comportato abbastanza bene. Era difficile pensare che lui e i compagni potessero cominciare così male le prime giornate di Serie A.

Chukwueze deve reagire: chance contro il Venezia?

Partito titolare sia contro il Torino che contro la Lazio, mentre a Parma è entrato solo nei minuti finali, Chukwueze non è stato in grado di incidere. È un’ala offensiva veloce e che dovrebbe sfruttare la sua abilità nel dribbling per superare gli avversari e creare superiorità numerica, però finora non si è visto nulla di tutto questo.

Se nelle amichevoli estive appariva determinato e abbastanza efficace, nel momento di fare sul serio si è sciolto come neve al sole. A tratti è apparso anche un po’ impacciato con il pallone tra i piedi e incapace di trovare la giocata giusta. Nell’ultima gara di campionato contro la Lazio ha fatto un’unica cosa davvero degna di nota: un assist al 59′ per Filippo Terracciano, che in area non è riuscito a trasformarlo in gol anche a causa della deviazione di Alessio Romagnoli sul suo tiro. Al 70′ è stato sostituito.

Per la pausa nazionali è stato convocato dalla Nigeria e ha giocato titolare nella vittoria per 3-0 contro il Benin in un match valido per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Prestazione sufficiente, anche se non è riuscito a incidere con assist o gol. I dati di Sofascore dicono che è riuscito a eseguire il 75% dei dribbling provati, ha avuto una precisione dell’81% nei passaggi, ha vinto il 56% dei contrasti e ha effettuato 2 passaggi chiave. Purtroppo, solo 1 tiro in porta. Un totale di 63 minuti in campo, poi è entrato Moses Simon del Nantes (2 gol in 3 partite a inizio Ligue 1).

Martedì 10 settembre la Nigeria affronterà il Ruanda, vedremo se Chukwueze partirà dall’inizio o verrà messo in panchina. Certamente Fonseca sta pensando di impiegarlo titolare in Milan-Venezia. Infatti, Christian Pulisic rientrerà dagli Stati Uniti solo giovedì e, considerando anche la doppietta Liverpool-Inter che arriverà in seguito, è possibile che non venga inserito nella formazione titolare di sabato 14 settembre. Il nazionale nigeriano potrebbe avere un’altra chance e dovrà essere bravo a sfruttarla eventualmente. Allenatore, dirigenti e tifosi si aspettano tanto da lui. Questa è una stagione decisiva per il suo futuro in maglia rossonera, non deve fallire.