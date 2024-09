Milan, allarme in Nazionale: si è infortunato, rientra subito

Stop in nazionale per il giocatore. Un guaio per il Milan di Paulo Fonseca, che lo perde nuovamente: il punto della situazione

Torna l’incubo infortuni in Casa Milan. La squadra e Paulo Fonseca devono fare i conti con un nuovo stop per il giocatore.

E’ stata l’Algeria – attraversa una nota, apparsa sui propri canali ufficiali – a comunicare lo stop di Ismael Bennacer. Il centrocampista si è fermato nel corso dell’ultimo allenamento, in preparazione per la partita di martedì contro la Liberia. Gli esami strumentali hanno, poi, confermato l’infortunio, ma la nazionale africana non entra nello specifico. Servirà dunque il ritorno in Italia, programmato nelle prossime ore, per capire l’entità del problema: Bennacer, che aveva saltato la sfida contro la Lazio per una gastroenterite, si ferma dunque ancora. Uno stop chiaramente molto più serio, che rischia di privare il Diavolo del centrocampista per diverse partite.