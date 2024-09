Sfumato ad agosto, via tra cinque mesi: chiusa la prima cessione in casa Milan

Tanti sono gli esuberi ceduti durante la sessione estiva appena conclusa, ma qualche giocatore è rimasto volente o nolente in rossonero

Il Milan è stato uno dei club più attivi nell’ultima sessione di mercato estivo, riuscendo a liberarsi di molti giocatori che non rientravano più nei piani tecnici di mister Fonseca. La dirigenza rossonera ha lavorato intensamente per snellire la rosa, permettendo così al club di ridurre il monte ingaggi e di reinvestire in nuovi acquisti mirati per rafforzare la squadra in vista della stagione in corso.

Molti giocatori hanno trovato nuove destinazioni, sia in Italia che all’estero, con trasferimenti che hanno soddisfatto sia il Milan che i diretti interessati. Però non tutte le operazioni sono andate a buon fine. Qualcuno, nonostante fosse nella lista dei partenti, è rimasto a Milanello poiché legato da situazioni contrattuali difficili da sbrogliare o trattative che non si sono concluse nei tempi previsti.

Uno dei possibili movimenti più discussi che non si è concretizzato riguarda Ismaël Bennacer. Il centrocampista algerino era stato seguito con insistenza dal Marsiglia nelle fasi finali del mercato. Il trasferimento sembrava a un passo, con il club transalpino pronto ad accogliere il giocatore, ma complicazioni logistiche e il poco tempo a disposizione hanno impedito la chiusura dell’affare. L’interesse dell’Olympique Marsiglia per Bennacer, tuttavia, non è scemato, e fonti vicine alla società francese confermano che la trattativa tornerà in auge e sarà chiusa nella sessione invernale.

Per Bennacer il trasferimento al Marsiglia rappresenterebbe una scelta ideale per rilanciare la sua carriera. Dopo anni di militanza con la maglia del Milan, durante i quali si è affermato come un punto di riferimento per il centrocampo rossonero, il giocatore sta attraversando una fase in cui il suo minutaggio è in calo, complice anche la forte concorrenza in mezzo al campo. A Marsiglia, invece, potrebbe ritrovare un ruolo da protagonista in una squadra ambiziosa che lo accoglierebbe a braccia aperte, con la prospettiva di disputare regolarmente partite di alto livello.

Ismaël Bennacer: destinazione Marsiglia rimandata ma ancora possibile

Se per Bennacer il trasferimento potrebbe essere un’occasione di rinascita professionale, per i tifosi del Milan l’eventuale addio sarebbe particolarmente doloroso. Il calciatore algerino è ormai una figura familiare a San Siro, dove è stato accolto con entusiasmo sin dal suo arrivo nel 2019. In questi cinque anni, Bennacer è stato capace di diventare un giocatore apprezzato per le sue qualità tecniche e la sua dedizione in campo.

La sua eventuale partenza a gennaio lascerebbe quindi un vuoto emotivo non facile da colmare. Per il club rossonero, cedere un giocatore del calibro di Bennacer non è una decisione leggera, ma in un centrocampo ormai affollato, con la necessità impellente di trovare un equilibrio, la scelta potrebbe rivelarsi la più saggia per garantire sia al Milan che al giocatore una soluzione vantaggiosa.

Il Milan, per ora, ha deciso di lasciargli comunque qualche residua possibilità includendolo nella lista UEFA e offrendogli la chance di giocarsi le sue carte nelle prossime settimane. La squadra rossonera, impegnata su più fronti, avrà bisogno di tutto il proprio organico al completo, incluso Bennacer, prima di trovare nuove soluzioni sulla linea mediana per la seconda parte di stagione.

Da qui a gennaio il destino di Bennacer sembra ormai scritto. Il Marsiglia dovrebbe riuscire a formulare un’offerta all’altezza delle aspettative e il Milan sarebbe ben contento che le strade si dividano, aprendo una nuova pagina nella carriera del talentuoso centrocampista algerino. I tifosi nel frattempo si preparano a vivere l’evolversi della vicenda, consapevoli che l’eventuale addio di Bennacer segnerà la fine di un’era, ma forse l’inizio di una nuova fase per tutte le parti coinvolte.