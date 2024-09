Fonseca, il destino è già segnato? 11 giorni decisivi

Destino già segnato per Paulo Fonseca sulla panchina del Milan: il tecnico portoghese può dire addio ai rossoneri, ecco quando

L’ottimo precampionato svolto con vittorie di prestigio contro squadre top aveva entusiasmato i tifosi del Milan, ma le prime tre giornate di campionato hanno riportato tutti con i piedi per terra.

I rossoneri si ritrovano con soli 2 punti conquistati frutto di 2 pareggi ed 1 sconfitta e sono ancora alla ricerca del primo successo ufficiale della stagione. Dopo la prima sosta stagionale, il Milan è obbligato ad ottenere i tre punti contro il Venezia e sarà una partita nella quale Paulo Fonseca si giocherà una fetta importante del proprio futuro.

La dirigenza non è soddisfatta di quanto mostrato dalla squadra nelle prime tre partite della stagione ed in questi giorni a Milanello il tecnico portoghese sta lavorando assieme alla rosa per risolvere vari problemi, tra cui quelli difensivi. Nonostante non sia iniziata bene la sua avventura, lo stato maggiore rossonero ha deciso di confermare Fonseca che, però, non può sbagliare.

Milan, esonero Fonseca: Impallomeni sentenzia il tecnico portoghese

Il tecnico portoghese resta a forte rischio e la sensazione è che la sua panchina possa saltare da un momento all’altro, soprattutto in caso di insuccesso contro il Venezia. Uno scenario, questo, ipotizzato anche dall’ex giocatore e giornalista Stefano Impallomeni durante il suo intervento a TMW Radio nel programma Maracanà.

Paulo Fonseca rischia di diventare il primo allenatore della Serie A 2024-2025 a saltare. Il tecnico del Milan ha deluso tantissimo le attese in queste prime tre giornate dove ci si aspettava di meglio dalla squadra rossonera e contro il Venezia sarà molto probabilmente una gara da dentro o fuori. La pensa così anche l’ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni che a TMW Radio nel corso del programma Maracanà ha sentenziato il tecnico portoghese, sottolineando come ulteriori flop non siano più ammessi

Impallomeni ha dichiarato come Fonseca sia in una situazione molto difficile, facendo capire come la gara contro il Venezia di Di Francesco potrebbe già essere l’ultima alla guida del Milan: “E’ un allenatore in difficoltà. Se non vinci contro il Venezia diventa dura, credo che le prossime tre partite siano significative per il suo futuro sulla panchina del Milan”.

Per Impallomeni dunque, la sfida contro il Venezia potrebbe già indirizzare il futuro del tecnico portoghese che, però, potrebbe avere ancora delle chance di restare in sella ottenendo risultati positivi nelle successive due partite. Insomma, dalla sfida contro il Venezia al derby di Milano passa il futuro di Fonseca, ma in caso di un flop significativo contro i lagunari la società rossonera potrebbe già decidere di prendere provvedimenti.