Già finita la sua avventura col Milan Futuro: ribaltone rossonero

Il calciatore del Milan, che è stato indicato come uno dei punti fermi del Milan Futuro, sembra pronto a cambiare subito aria.

Da questa stagione, per la prima volta nella sua storia, il Milan ha lanciato la cosiddetta squadra B nelle competizioni ufficiali. Un’idea nata sulla falsa riga dei progetti già avviati da Juventus ed Atalanta negli scorsi anni, ma soprattutto dettata dai buoni riscontri in arrivo dalla Liga spagnola, dove da decenni i top club iberici fanno partecipare le seconde squadre ai campionati minori.

Da qui nasce il progetto Milan Futuro, formazione allenata dall’ex difensore rossonero Daniele Bonera nella quale militano numerosi talenti Under 23. Un misto di giovani calciatori fuoriusciti dal vivaio di Milanello, ma anche reperiti in giro per il mondo. Una vetrina, quella della Serie C, che permetterà a questi talenti di prepararsi con più rapidità al calcio che conta e diventare risorse importanti per la prima squadra.

Non è partita benissimo la squadra di mister Bonera nel campionato di Lega Pro, vista la sconfitta all’esordio con l’Entella ed il pareggio interno con il Carpi. Ma quanto meno il Milan può vantare nelle proprie fila una serie di talenti davvero eccellenti, a partire dal baby bomber Camarda, passando per altri giovani che si sono già affacciati tra i grandi, come Traoré, Zeroli o Bartesaghi.

Altro che Milan Futuro: il talento è già pronto per Fonseca

Ma c’è un calciatore del Milan Futuro che sembra già destinato a lasciare la rosa della giovane formazione. Non per bocciature o per questioni di mercato, bensì per il motivo opposto: il Milan vuole puntare subito su di lui e farlo restare in pianta stabile in prima squadra, viste le qualità tecniche ed il carattere dimostrato.

Parliamo di Alex Jimenez, terzino spagnolo che il Milan ha ingaggiato lo scorso anno dal vivaio del Real Madrid. Prima l’arrivo in prestito, poi il riscatto a titolo definitivo a circa 5 milioni di euro che ne ha confermato la stima dell’ambiente rossonero. Già nella scorsa stagione il classe 2005 ha accumulato tre presenze in Serie A e due in Coppa Italia.

Paulo Fonseca vuole puntare su Jimenez, terzino che sa giocare senza patemi sia a destra che a sinistra, farne immediatamente un difensore da prima squadra senza parcheggiarlo oltremodo nel Milan Futuro. Ecco perché è ormai certo che l’ex Real, dopo la sosta per le nazionali, si aggregherà ai big per restarvi.

In particolare si darà fiducia a Jimenez nel ruolo di vice-Theo Hernandez, visto che il Milan in estate non ha risolto la mancanza di un terzino mancino che potesse dare il cambio al numero 19.