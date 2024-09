Leao risponde alle critiche: in Portogallo-Scozia è il migliore in campo

Leao protagonista con il suo Portogallo, sparisce dai giornali e dai social. Far bene non fa chiaramente notizia

Non vedere Rafa Leao sulle prime pagine dei giornali stupisce e fa notizia. Il portoghese nell’ultimo periodo è tornato nel mirino della critica, come vi abbiamo ampiamente raccontato, per via del cooling break della discordia e per via dei suoi atteggiamenti sui social.

Poi la partita non proprio esaltante con la maglia del Portogallo contro la Croazia aveva spinto molti a metterci il carico, ad andare alla ricerca di ogni articolo che criticava il classe 1999. D’altronde se non si parla del numero dieci del Milan – lo sport preferito di tutti – ci si annoia. Chiaramente meglio quando se ne scrive e se ne parla male. I numeri del portoghese vengono così ignorati. Viene ignorato il fatto che anche in questo inizio di stagione disastroso per il Diavolo sia stato uno dei migliore. E’ stato spesso impreciso sotto porta, è vero, ma contro il Torino è difficile accusarlo di qualcosa. Poi contro il Parma ci ha messo lo zampino con l’assist per Pulisic e poi contro la Lazio è arrivata la rete. Leao, dunque, risulta sempre e comunque decisivo.

Leao risponde alla critiche, ma le critiche lo ignorano

Lo è stato anche ieri sera con il Portogallo, nella sfida di Nations League, contro la Scozia. Cristiano Ronaldo e compagni erano sotto, ma sono riusciti a recuperare anche grazie a Rafa Leao, che al 54esimo ha fornito l’assist vincente per Bruno Fernandes. Poi a due minuti dalla fine è arrivato proprio il gol dell’ex Real Madrid e Juventus.

Rafael Leao in Portogallo-Scozia – come scrive Pasquale La Ragione su X – ha completato il 95% dei passaggi, effettuando tre passaggi chiave. Sono stati due i dribbling provati e riusciti, oltre all’assist di cui abbiamo scritto. Ma la partita di Leao è stata ricca di tanto altro che le statistiche non vedono e non dicono. In sostanza, il portoghese è stato il migliore in campo. Il numero dieci del Milan ha così rovinato il piano editoriale settimanale di tanti e la serata di diversi haters pronti ad insultarlo. Tranquilli, succederà presto, anche quando risulterà decisivo, con un gol o con un assist si troverà un appiglio, un motivo più o meno valido per prendersela con Rafa Leao perché il portoghese logora chi non ce l’ha.