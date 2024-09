Lo ha detto in campo, rivelazione Sinner: tutti di stucco

Sinner in finale agli US Open a seguito di una battaglia epica contro Draper. L’altoatesino rifila al britannico parole inaspettate

La notte di New York si è tinta d’azzurro dopo una delle semifinali più combattute degli ultimi anni agli US Open. Jannik Sinner sta scrivendo la storia del tennis italiano e del nostro sport e lo ha fatto con l’ennesima finale di una giovanissima ma già ricca di successi carriera.

Il match è iniziato con grande equilibrio, con Sinner che si è trovato di fronte a un Draper in splendida forma, capace di rispondere colpo su colpo e di spingere al limite il campione azzurro. Nei primi due set, entrambi decisi al fotofinish, i due atleti hanno dato vita a scambi durissimi, con un Draper capace di mettere spesso in difficoltà Sinner con il suo servizio potente e i suoi colpi da fondo campo.

Il primo set è stato un vero e proprio braccio di ferro, concluso solo al tie-break dopo oltre un’ora di gioco. Sinner ha dovuto lottare con tutte le sue forze per portare a casa il parziale, riuscendo a mantenere la calma nei momenti cruciali.

Ogni punto è stato combattuto come se fosse una finale e il pubblico di Flushing Meadows ha seguito con il fiato sospeso. Sinner, però, ha mostrato la sua solita tenacia e compostezza, riuscendo a strappare il set sul 7-5 grazie a un break decisivo sul finire.

La sportività di Sinner: parole che lasciano tutti stupiti

Nel terzo set, il fisico dell’inglese ha iniziato a cedere. Draper, visibilmente provato, ha tentato in tutti i modi di restare in partita, ma l’energia del giovane britannico si è esaurita. Mentre Sinner ha preso il controllo definitivo dell’incontro. Con un 6-2 nel terzo e ultimo set, l’italiano ha chiuso la partita, ma il punteggio non rende giustizia alla strenua resistenza offerta da Draper.

Tuttavia, a lasciare il segno non è stata solo la vittoria di Sinner. Al termine della battaglia, quando molti atleti si sarebbero lasciati andare a manifestazioni di esultanza e di autocompiacimento, il tennista italiano ha stupito tutti con un gesto di grande sportività e rispetto.

Dopo il punto decisivo, Jannik non ha festeggiato eccessivamente, ma si è diretto immediatamente verso il suo avversario, visibilmente sofferente, per abbracciarlo e pronunciare una frase che ha lasciato tutti di stucco, testimoniando ancora una volta il suo immenso valore umano oltre che sportivo.

“Hai fatto una grande partita, sei stato bravissimo” ha detto Sinner all’orecchio di Draper, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, mentre lo stringeva in un abbraccio sincero. Non si trattava di una frase di circostanza, ma di un complimento autentico. Draper, pur sconfitto, ha messo in seria difficoltà il numero uno al mondo e Sinner non ha mancato di sottolinearlo, mostrando ancora una volta una maturità e una sensibilità fuori dal comune.

Queste parole hanno colpito profondamente il pubblico e gli appassionati di tennis, ma anche gli addetti ai lavori. Sinner, nonostante sia ormai una delle stelle più luminose del panorama tennistico mondiale, continua a distinguersi per la sua umiltà e per il suo comportamento impeccabile dentro e fuori dal campo. In un’epoca in cui molti sportivi tendono a lasciarsi andare a esagerazioni o atteggiamenti da ‘rock star’, il giovane tennista italiano si conferma un modello di compostezza e garbo.