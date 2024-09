Milan, l’emergenza dipende da Loftus-Cheek: così può diventare una risorsa

L’infortunio di Ismael Bennacer mette nei guai il Milan, che non ha certo un reparto ricco. Ecco cosa può succedere adesso

Il Milan di Paulo Fonseca deve fare i conti con il brutto infortunio di Ismael Bennacer. Il centrocampista si è fermato nel corso dell’allenamento di ieri con la sua nazionale. Proprio dall’Algeria sono arrivate le prime notizie ufficiali e le indiscrezioni che parlano di uno stop per il calciatore di circa tre mesi.

L’ex Empoli si è chiaramente sottoposto ad esami strumentali in Africa, ma si aspettano quelli a Milano per avere un quadro definitivo e ufficiale. Dalle parti di Casa Milan si respira chiaramente pessimismo, ma si incrociano le dita, sperando che l’infortunio sia meno grave. Le partite che Bennacer salterà comunque non saranno poche e l’idea di intervenire sul mercato degli svincolati per sostituirlo potrebbe diventare concreta. Solo Adrien Rabiot, però, appare all’altezza della situazione. Ecco perché alla fine il Diavolo potrebbe decidere di non acquistare nessuno.

Il Milan, d’altronde, non ha alcuna intenzione di fare offerte folli per il francese e il fatto che non possa comunque giocare la Champions League non può essere un incentivo ad investire su di lui.

Il Diavolo potrebbe così rimpolpare l’organico tenendo in prima squadra sia Kevin Zeroli, che Silvano Vos. Il giovane italiano è da tempo, ormai, che lavora con Leao e compagni, e potrebbe iniziarlo a fare con costanza anche l’olandese, che in pochi minuti ha dato prova che la Serie C gli sta stretta.

Milan, Loftus-Cheek mediano: ecco una nuova soluzione

Ci sarebbe però un altro modo per aiutare la mediana e sarebbe quello di abbassare Ruben Loftus-Cheek. L’inglese d’altronde ha tutto per fare questo ruolo, ma serve predisposizione al sacrificio e una crescita tattica, che l’ex Chelsea ha dimostrato di faticare ad avere.

Loftus-Cheek sta faticando ad apprendere i dettami tattici di Paulo Fonseca, serve dunque un cambio di passo per rendersi utile al Milan.

Come in molti hanno scritto, d’altronde, il passaggio al 4-3-3 sembra davvero essere la soluzione migliore per questa squadra. Ma un eventuale abbassamento di Loftus–Cheek potrebbe permettere anche a Mattia Liberali di trovare spazio in squadra. D’altronde in estate, durante le amichevoli contro le big del calcio europeo, il giovane italiano ha dimostrato di interpretare alla perfezione il ruolo di trequartista, sapendosi abbassare, facendo da collante tra i reparti e giocando anche insieme a Loftus-Cheek.