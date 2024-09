Bennacer, sedia a rotelle e stampelle: la foto preoccupa il Milan

L’ultimo infortunio terrà il centrocampista algerino fuori dal campo per diverso tempo: intanto un’immagine circolata sul web ha “impressionato”.

Durante le pause nazionali i club temono sempre che qualcuno dei loro giocatori possa infortunarsi ed è proprio quello che è successo a Ismael Bennacer. Com’è ormai noto, ha accusato un problema di natura muscolare e sembra proprio qualcosa di serio.

Stando alle indiscrezioni, si tratterebbe di una lesione di terzo grado a un polpaccio. Questo tipo di infortunio può portare a uno stop di circa 3 mesi. Una brutta notizia per Paulo Fonseca, che a centrocampo ha gli uomini praticamente contati e che probabilmente attingerà dal Milan Futuro per rimpolpare il reparto.

Infortunio Bennacer: le ultime notizie

Quella di mercoledì 10 settembre sarà la giornata in cui Bennacer farà degli esami strumentali a Milano per chiarire meglio la situazione. Una volta svolti, la società rossonera sicuramente fornirà degli aggiornamenti più precisi sulle condizioni fisiche del calciatore.

In attesa degli esami, sul web è circolata una foto in cui si vede Isma in aeroporto in Algeria su una sedia a rotelle con un’altra persona che gli tiene le stampelle. Cappello e occhiali per cercare di non farsi riconoscere, ma qualcuno lo si è comunque accorto di lui. L’immagine è stata diffusa da SportTeam AR, che ha specificato che l’ex Empoli era diretto in Francia, sicuramente uno scalo per poi raggiungere Milano e farsi visitare.

Se venisse confermato uno strappo al polpaccio, Bennacer potrebbe tornare in campo solo dopo metà dicembre. Chiaramente, bisogna attendere i risultati degli esami prima di potersi sbilanciare, però non trapela particolare ottimismo dall’ambiente rossonero. Davvero un peccato questo nuovo infortunio, dato che il nazionale algerino sperava di vivere una stagione senza particolari problemi dopo la lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro accusata a maggio 2023 e che lo fece rientrare solo a dicembre.

Tra l’altro, Bennacer ha pure vissuto un’estate particolare. Inizialmente Fonseca sembra determinato a puntare su di lui, poi è stato messo sul mercato e infine “reintegrato” perché la cessione non si è concretizzata. C’erano state richieste da Arabia Saudita, Spagna e Francia, però niente accordi. Verso fine agosto il giocatore aveva detto sì al Marsiglia, che però non ha raggiunto un’intesa col Milan su formula e cifre.