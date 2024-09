Morata pronto al rientro: il piano verso il derby

Alvaro Morata è pronto a far rientro dopo l’infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare le sfide contro il Parma e la Lazio

Il Milan di Paulo Fonseca deve fare i conti con il brutto infortunio di Ismael Bennacer. I rossoneri presto conosceranno nello specifico quali saranno i tempi di recupero, ma le notizie che arrivano dall’Algeria fanno temere il peggio.

Come è noto, ormai da tutti, il rischio è che l’ex Empoli possa star fuori fino a tre mesi. E’ scattata dunque l’emergenza a centrocampo, dove il tecnico portoghese ha davvero gli uomini contati. Servirà il supporto anche dei giovani Kevin Zeroli e Silvano Vos per rimpolpare un reparto che conta, di fatto, solo quattro elementi, per tre posti.

Preso, invece, ci sarà abbondanza in attacco, dove Paulo Fonseca potrà contare su tutti i suoi giocatori. Ci sarà, infatti, anche Alvaro Morata, che ieri si è allenato solo a parte, ma già in settimana ritroverà il gruppo così da poter iniziare a pensare al suo rientro in campo.

Milan, riecco Morata: il piano di Fonseca

Il problema muscolare, che lo ha tenuto fuori contro il Parma e la Lazio, è ormai alle spalle e l’obiettivo è quello di essere convocato contro il Venezia, sabato prossimo. Fonseca pensa di dargli magari qualche minuto, a partita in corso, ma l’idea è quella di affidarsi a Tammy Abraham, che si è allenato regolarmente in questi giorni.

Poi arriverà a San Siro il Liverpool di Salah. Per la prima in Champions League sarà pronta una nuova staffetta tra Morata e il centravanti inglese, con quest’ultimo che potrebbe partire ancora da titolare. Il minutaggio dello spagnolo, però, dovrebbe aumentare così da permettergli di presentarsi al derby nella migliore forma possibile.

E’ proprio la sfida ai cugini l’obiettivo dell’ex Atletico Madrid, vuole lasciare il segno fin da subito per invertire la rotta e rilanciare il Milan. Un successo dei rossoneri nella partita più attesa, cambierebbe chiaramente le prospettive del Diavolo e di fatto avrebbe inizio una nuova stagione, dopo un avvio disastroso. Non va dimenticato, inoltre, che c’è anche Luka Jovic a disposizione. Il serbo non ha voluto mollare il Milan ed è pronto ad aiutarlo in campionato (non è in lista Champions League). Le sue caratteristiche da rapace d’area di rigore torneranno certamente utili in questa lunga stagione.