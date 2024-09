Reijnders svuota l’armadietto, 60 milioni nelle casse del Milan: il nuovo club

Un clamoroso colpo di scena, Reijnders può davvero dire addio al Milan: l’offerta dal top club è nell’aria

Il momento, in casa Milan, è parecchio delicato. Le deludenti prestazioni contro Torino, Lazio e Parma hanno portato alla classifica rossonera appena 2 punti. Troppo poco, a maggior ragione se il tutto è stato contornato da prestazioni decisamente deludenti in termini di gioco e solidità.

A tal proposito Paulo Fonseca appare già sulla graticola ed i prossimi impegni contro Venezia, Liverpool e Inter potrebbero già risultare decisivi per il suo futuro sulla panchina del Milan. Un Milan che, nonostante l’amarezza del campo, è già focalizzato sulle prossime opportunità che il mercato riserverà tra entrate ed uscita. In tal senso, proprio riguardo alle potenziali future cessioni, una in particolare rischia di scontentare il popolo rossonero. Se n’è debolmente parlato nelle ultime settimane di agosto di un addio di Tijjani Reijnders.

Rumors che, debolmente, non hanno trovato riscontri per l’estate che va concludendosi. Ma per il prossimo futuro pare proprio che il nazionale olandese – che con Fonseca non è riuscito ancora a ingranare la marcia giusta – potrebbe ritrovarsi molto presto a fare le valigie per lasciare a titolo definitivo Milanello. C’è un club in particolare che sembrerebbe pronto a farsi avanti per convincere la dirigenza di Via Aldo Rossi a cedere l’ex AZ Alkmaar nel 2025: ecco di chi si tratta.

Svolta Milan: offerta pronta per Reijnders

Arrivato al Milan nel luglio 2023 per 19 milioni di euro, Tijjani Reijnders potrebbe vivere la sua seconda e ultima stagione con la maglia rossonera. Le voci di mercato sul talentuoso centrocampista, recentemente grande protagonista con l’Olanda, non fanno altro che moltiplicarsi.

Un top club in particolare, il Manchester United, sembra convincersi ogni giorno di più all’idea di farsi avanti e proporre un’offerta importante alla dirigenza rossonera per convincere il ‘Diavolo’ a vendere uno dei suoi talenti più indiscussi. Col passaggio al 4-2-3-1 e l’approdo di Fofana, Reijnders rischia di fare tanta panchina quest’anno. E così con l’avvento dell’anno nuovo i ‘Red Devils’ potrebbero avanzare per un tentativo voluto, in primis, da Erik ten Hag. Il manager del Manchester United stima parecchio Reijnders, ritenendolo la pedina ideale per rimpolpare la mediana della squadra inglese.

Una proposta da 60 milioni di euro potrebbe convincere il Milan a lasciar partire il 26enne olandese, verosimilmente nella prossima sessione estiva di calciomercato. Ad ogni modo Reijnders, che in questa stagione ha collezionato 191′ in 3 presenze e con 1 assist all’attivo, con Pioli in panchina nel suo primo anno al Milan aveva accumulato 50 apparizioni totali con 4 gol e 4 assist per i compagni.