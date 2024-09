Occhi sulla stella della Serie B, il Milan prepara il colpo

Non solo campionati maggiori per il Milan che è rimasto stregato dal nuovo gioiellino della Serie A: ha già incantato tutti.

L’area mercato del Milan è sempre vigile, anche quando le trattative sono chiuse. Non sarà di certo questo ad impedire a Giorgio Furlani di continuare a seguire i migliori talenti sparsi per l’Italia, nel mirino del CEO rossonero non c’è solo la Serie A.

Sguardo in serie cadetta da parte del club meneghino che ha individuato in Serie B un potenziale campione, le sue ottime prestazioni hanno lasciato tutti a bocca aperta e il Milan avrebbe deciso di muoversi con l’obiettivo di bruciare sul tempo la concorrenza. Sono tanti i calciatori che fanno bene nelle serie minori ma che raramente vengono presi in considerazione.

Dopo aver passato i primi anni in giro per l’Italia, ora sembra aver finalmente trovato la sua giusta dimensione. Merito anche proprio dell’ex milanista che lo sta impiegando al meglio all’interno del proprio scacchiere tattico. Corsia preferenziale per i rossoneri, può essere proprio il grande ex a mettere una buona parola per loro.

Milan, il prossimo acquisto arriva dalla Serie B: lo manda il grande ex

Il parere del tecnico conta ed è per questo che Simone Canestrelli può diventare presto un nuovo calciatore del Milan. Di mestiere fa il difensore centrale, è alto oltre un metro e novanta e ha anche dall’età dalla sua visto che festeggia 24 anni proprio oggi, 11 settembre. Se oggi è uno dei gioiellini della Serie B il merito è anche di Filippo Inzaghi, sua attuale allenatore al Pisa.

Secondo anno a bordo dei nerazzurri per lui che in stagione ha già preso parte a 4 gare, sempre da titolare inamovibile, e ha anche segnato il suo primo goal al debutto. Pesantissima la sua rete che ha permesso ai toscani di agguantare il pari contro lo Spezia a match quasi scaduto. Insomma, i presupposti per fare di lui un giocatore da Serie A ci sono tutti.

Il Milan se n’è accorto ed è per questo che ha deciso di segnarsi il suo nome. Canestrelli ha firmato con il Pisa, la scorsa estate, fino al 2027 ed è stato pagato circa 2,5 milioni di euro. Oggi ne vale almeno il doppio. A gestire i suoi affari è la CAA Base, agenzia che ha sotto la propria ala protettrice profili come quelli di Bremer, Cole Palmer, Richarlison e persino Carlo Ancelotti.