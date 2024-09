Cardinale torna a Milano e rilancia: “C’è una grande opportunità”

Gerry Cardinale torna a parlare ed è pronto a sbarcare a Milano. Ecco le dichiarazioni del numero uno di RedBird

Sono giorni frenetici per il Milan. Il club rossonero continua ad essere nel mirino della critica: prima c’è stato il cooling-break della discordia, con il comportamento di Theo Hernandez e Rafa Leao che non è passato inosservato, poi è toccato a Zlatan Ibrahimovic, diventare il bersaglio preferito.

Lo svedese non è a Milano ormai da giorni e la sua assenza all’Olimpico ha fatto tanto rumore. Non sono servite le giustificazioni ufficiali, con le parole di Giorgio Furlani, a riportare l’ordine. L’operato dello svedese è così finito nel mirino della critica. Si è letto anche di una posizione in bilico di Ibra, ma il rapporto con Cardinale non è certo in discussione. Lo svedese, infatti, resta saldamente operating partner di RedBird e figura forte sul Milan. Ibra non ha ancora fatto ritorno nel capoluogo lombardo. E’ assente non certo per vacanza, ma per impegni presi da tempo.

Cardinale, da IMG x RedBird a San Siro: il programma dell’americano

A star vicino alla squadra ci sarà così ancora una volta Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird era presente all’Olimpico ed è atteso a San Siro per la sfida contro il Venezia. Sarà importante la sua presenza soprattutto per mostrar supporto a Paulo Fonseca e a tutta la squadra che non può mancare la vittoria.

Nel frattempo Gerry Cardinale, prima dello sbarco in Italia, ha presenziato all’evento IMG x RedBird, summit tenutosi mercoledì, come riporta il Financial Times. Nel corso del suo intervento ha ribadito un concetto importante, che farà certamente piacere a tutti i tifosi rossoneri: “Quello che sto cercando di fare – riporta Calcio e Finanza -è portare ciò che ho imparato in 30 anni in America nel calcio europeo. C’è una grande opportunità di riportare il Milan ai fasti di un tempo”.

Aver chiuso il bilancio in utile dopo 17 anni di rosso è certamente un traguardo prestigioso, come lo sono le tante partnership di questi mesi e come lo sarà la costruzione del nuovo stadio di cui tanto si sta discutendo in questi giorni. Fuori dal campo, dunque, i successi di RedBird non mancano, ora servono anche quelli dentro. I tifosi attendono impazienti, la voglia di tornare in alto, a vincere trofei è davvero tanta. Cardinale sa che non può deludere i suoi fan, solo così entrerà davvero nella storia del Milan.