Jovic-Milan, è finita: cambia maglia in Serie A per 6 milioni

Il centravanti serbo, scavalcato nelle gerarchie di Paulo Fonseca dall’arrivo di Tammy Abraham, è vicino a salutare Milanello

Arrivato a Milano nella scorsa estate come centravanti ‘di ripiego’ dopo l’incredibile beffa Taremi – l’iraniano era stato davvero ad un passo dal firmare col Milan, salvo poi non riuscire ad accordarsi per via delle commissioni da destinare ai suoi agenti – Luka Jovic non è stato accolto con squilli di tromba dall’esigente piazza rossonera.

Pur accettando il ruolo di vice Giroud, il serbo ha reclamato spazio in campo una volta risolti i piccoli problemi fisici che lo avevano condizionato all’alba della sua esperienza a Milanello, nelle prime settimane agli ordini di Stefano Pioli. Apparso abulico e senza mordente nelle prime uscite, l’ex Viola si era reso utile alla causa con un paio di assist, prima di lasciare i suoi primi timbri in maglia Milan nelle ultime gare dell’anno solare.

Titolare di un contratto in scadenza nel giugno del 2025, l’ex Real Madrid si è visto subito scavalcare, in vista della nuova stagione, dall’arrivo di un certo Alvaro Morata. Come se non bastasse, l’attaccante ha preso atto di non rientrare nei piani di Paulo Fonseca quando ha capito che, in assenza dello spagnolo, il tecnico portoghese aveva scelto Noah Okafor come una sorta di ‘falso nueve’ da schierare al centro dell’attacco.

L’ultimi giorno di mercato ha poi sancito la definitiva retrocessione di Jovic ad esubero tecnico della rosa meneghina. L’arrivo di Tammy Abraham dalla Roma ha chiuso definitivamente le porte allo slavo, la cui cessione si è però fatta impossibile per lo meno fino alla riapertura della finestra di scambi.

Jovic, a gennaio sarà addio: il Bologna ci pensa

Considerando che, pur arrivato nel club milanese a costo zero, il giocatore potrebbe andar via gratis a fine stagione, la dirigenza rossonera non vuole perdersi la possibilità di capitalizzare dalla sua partenza. Approfittando dell’interesse mostrato nei confronti del classe ’97 da un club italiano che disputa la Champions League, il Milan è più che mai aperto a concludere la trattativa in uscita.

Orfano di Joshua Zirkzee passato a suon di milioni al Manchester United, il Bologna deve ancora realmente colmare il vuoto lasciato dal formidabile olandese. I felsinei avrebbero puntato proprio Jovic come colpo per l’attacco nel prossimo mercato di gennaio. Sebbene la deadline contrattuale sia davvero vicina, i rossoblù potrebbero spingersi fino a 6 milioni come offerta per il cartellino dell’attaccante.

Fatto salvo il benestare del giocatore, non sarà certo Furlani a mettersi di traverso per il buon esito dell’affare. L’avventura del serbo a Milano può dunque dirsi conclusa: la plusvalenza, col relativo tesoretto da reinvestire sul mercato, potrebbe addolcire la pillola di un’esperienza deludente sotto tanti punti di vista.