La scelta di Fonseca è fatta: sciolto il dubbio di formazione

Fonseca ha scelto la formazione per la partita contro il Venezia di sabato. Non ci sono più dubbi sulla decisione finale

Si avvicina il ritorno in campo del Milan. Archiviata la sosta, si torna finalmente a parlare di campionato. I rossoneri devono ripartire da zero: provare a cancellare quanto accaduto finora e ricominciare col piede giusto. Siamo solo all’inizio ma è diventato già troppo importante recuperare terreno in classifica per evitare una difficile scalata più avanti.

A San Siro arriva il Venezia: un avversario alla portata ma che, come sempre, non si può sottovalutare, soprattutto in un momento difficile come questo. Fonseca sa quanto è importante vincere questa partita, per la classifica sì ma anche per il morale in vista di Liverpool e Inter. Ecco perché schiererà la formazione migliore possibile, con qualche defezione, come ad esempio quella (molto probabile) di Christian Pulisic, che rientrerà a Milanello soltanto oggi. Leao e Theo Hernandez, reintegrati, ci saranno. Inoltre, ieri è arrivata anche una buona notizia: il ritorno in campo di Alvaro Morata. Che sarà quindi a disposizione e arruolabile. Ma giocherà lui in attacco?

Milan-Venezia, la decisione di Fonseca: scelto l’attaccante

Lo spagnolo si allenerà in gruppo anche oggi e farà quindi la rifinitura domani. Insomma, sta bene e, in caso di risposte positive, scenderà in campo. Non da titolare, però. A meno di clamorosi colpi di scena che ad oggi ci sentiamo di escludere. Per la scelta del centravanti Fonseca sembra avere le idee chiare.

Il portoghese ha altre due opzioni per l’attacco: Noah Okafor, fra i migliori contro la Lazio, e Tammy Abraham, l’ultimo arrivato, anche lui entrato bene all’Olimpico. Stando alle indiscrezioni raccolte nelle ultime ore, l’inglese sembra in vantaggio sullo svizzero per una maglia da titolare. Fonseca lo ha voluto fortemente al Milan e vuole coinvolgerlo fin da subito nelle rotazioni dei titolari per farlo integrare il prima possibile. Gli impegni, da qui ai prossimi giorni, saranno tanti e tutti difficili, ed è per questo che servono le forze di ogni risorsa possibile. Abraham ha dimostrato di esserlo già al debutto contro la Lazio e la titolarità contro il Venezia potrebbe essere il definitivo trampolino di lancio per la sua avventura rossonera.

Abraham è arrivato al Milan dalla Roma nelle ultime ore di mercato estivo con la modalità del prestito secco per un anno. Uno scambio con Saelemaekers, che è andato nella capitale anche lui con la stessa formula. I rossoneri avevano cercato l’inglese per tutta l’estate; proprio quando sembrava un’opzione ormai tramontata, con Abraham ad un passo dal West Ham, ecco il colpo di scena e la definizione dell’affare. Accontentato Fonseca, che ha quindi a disposizione un attaccante con caratteristiche diverse rispetto a Morata e anche a Okafor.