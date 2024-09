Un nuovo trequartista per il Milan, c’è l’annuncio ufficiale

Il Milan è pronto a tornare sul mercato e rinforzare la rosa in vista di gennaio: arriva un trequartista

Il Venezia per certificare un inizio di rinascita oppure per affossare completamente il Milan. I rossoneri hanno fin qui disputato un campionato da incubo: due punti nelle prime tre giornate e la consapevolezza che un avvio peggiore non accadeva da oltre 10 anni.

Sabato a San Siro arriva il neopromosso Venezia, una formazione dalla tecnica decisamente inferiore e sembra l’avversario giusto per centrare i primi tre punti in questo campionato. In caso contrario, si aprirà ufficialmente la crisi a pochi giorni dal debutto ufficiale in Champions League. Paulo Fonseca è finito al centro delle critiche e deve trovare la chiave giusta per uscire da questa situazione.

E grande curiosità c’è anche per capire come sarà gestita la vicenda relativa a Theo e Rafa Leao: ufficialmente rientrata, i due calciatori saranno utilizzati dal 1′ oppure resteranno inizialmente in panchina? Il francese, peraltro, viene dalla panchina in nazionale contro il Belgio dopo la prova opaca contro l’Italia ed è sicuramente a caccia di riscatto.

Milan, un trequartista per Fonseca: le parole dell’ex calciatore

Una vittoria sarebbe la medicina giusta per ripartire con il piede giusto e mettere da parte – almeno momentaneamente – le critiche piovute sul capo di calciatori e tecnico, la cui panchina già inizia a scricchiolare. E se tra i tifosi già circolano i nomi dei possibili sostituti dell’allenatore, in via Aldo Rossi sono al lavoro su come potenziare ulteriormente la rosa.

In estate il Milan è stato potenziato con colpi mirati: Pavlovic per la difesa, Emerson Royal per la fascia destra, Fofana – peraltro richiesto da Fonseca – per la mediana e Morata per l’attacco, a cui si è aggiunto Abraham nell’ultimo giorno di mercato. Cinque acquisti che hanno potenzialmente rivoluzionato l’undici titolare ma evidentemente non sufficienti.

Ecco perché il Milan è pronto a mettere nuovamente mano al portafogli: serve almeno un altro centrocampista. L’infortunio di Bennacer, peraltro, ridurrà ulteriormente le possibili scelte per Fonseca nelle prossime settimane. Da qui la necessità di investire sul reparto mediano con l’innesto di un profilo che possa garantire fin da subito qualità e quantità.

Un calciatore magari già avvezzo al campionato italiano, senza quindi la necessità di doversi ambientare, come può esserlo lo svincolato di lusso Adrien Rabiot. L’ex calciatore Domenico Morfeo, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, individua invece un altro profilo su cui investire.

“Mi piacerebbe un fantasista – ha rivelato l’ex Parma ed Inter – Pulisic può agire in quella posizione, alle spalle dell’attaccante centrale. Il trequartista classico regala imprevedibilità alla manovra ma Fonseca al momento sta puntando sul blocco dei mediani e sulla solidità“. Morfeo ha poi sottolineato come il Milan, in questo momento, debba “pensare a diventare squadra“.