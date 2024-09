Bufera social, scoppia il caso tra i tifosi del Milan

Tifosi del Milan infuriati, nuova bufera che esplode sui social: cosa sta accadendo tra i rossoneri in questo momento

E’ il momento della verità, per il Milan, per provare a risollevarsi da un avvio di stagione decisamente in salita. Si riparte in campionato dopo la pausa per le nazionali e per i rossoneri c’è subito un appuntamento da non fallire, a qualsiasi costo.

A San Siro, per la quarta giornata, si presenta il Venezia. Contro i lagunari, per il Diavolo i tre punti sono un obbligo. Lo impone la differenza di caratura tra le due formazioni, così come l’urgenza di dover centrare la prima vittoria stagionale, che ancora manca. I due punti conquistati appena nel primo mini-ciclo hanno lasciato l’amaro in bocca, anche per il livello delle prestazioni del Milan, non eccelso.

E’ un Milan che in attacco ha dimostrato di avere ottimo potenziale, ma poca continuità nella fluidità di manovra. Con altri problemi, ancora più evidenti, negli altri reparti, con il filtro del centrocampo insufficiente e le transizioni negative tutte da rivedere. La difesa ha imbarcato contropiedi a ripetizione, la speranza è che Fonseca abbia trovato le contromisure.

Il tecnico portoghese è il primo a giocarsi moltissimo, se non dovesse arrivare una vittoria finirebbe sulla graticola e a rischio esonero, anche in considerazione dei due match successivi, contro Liverpool e Inter. In questi giorni, hanno tenuto banco anche le discussioni legate al gruppo e alla necessità di ritrovarsi, come evidenziato dal ‘caso’ Leao-Theo Hernandez. Non l’unico, in casa milanista.

Milan, Ibrahimovic ancora assente a San Siro: e i tifosi non ci stanno

All’Olimpico, contro la Lazio, il 31 agosto, aveva fatto molto rumore anche l’assenza di Zlatan Ibrahimovic sugli spalti. Una assenza che dovrebbe essere confermata contro il Venezia, secondo il ‘Corriere dello Sport’.

Ci sarà invece Gerry Cardinale. Mentre per quanto riguarda lo svedese, lo si dovrebbe rivedere, al seguito della squadra, contro il Liverpool in Champions. E’ una interpretazione del ruolo dirigenziale, quella di Ibra, che convince sempre meno addetti ai lavori e tifosi.

Sui social, si sprecano i commenti negativi e l’ambiente sta perdendo la pazienza. Ecco un estratto di messaggi apparsi su ‘X’: “Ha rovinato la sua immagine in appena tre mesi, non era facile”, “Che grande delusione”, “A questo punto meglio non torni più”, “Non ci serve uno che pensa più alle ferie che a lavorare”.