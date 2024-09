In vetrina per Milan-Venezia: il giocatore è pronto a stupire

Il Milan osserverà con interesse un giocatore del Venezia che può essere un colpo per gennaio. Il punto della situazione

Milan–Venezia, in programma stasera alle ore 20.45 a San Siro, per la quarta giornata di Serie A, sarà la prima partita che il Diavolo affronterà con una vera e propria emergenza a centrocampo.

L’infortunio di Ismael Bennacer ha messo nei guai Paulo Fonseca, che di fatto, può contare solamente su quattro calciatori per tre maglie. Stasera toccherà a Ruben Loftus–Cheek, Tiijani Reijnders e YoussoufFofana scendere in campo, con Yunus Musah pronto a subentrare dalla panchina. Di fatto saranno proprio loro per tutto il 2024 ad alternarsi.

Per ovviare all’assenza dell’algerino, il Milan ha, infatti, deciso di non intervenire sul mercato. Nessun giocatore svincolato ha convinto in pieno la dirigenza rossonera, che ha scelto di puntare sui giovani del MilanFuturo. Così in questi giorni hanno lavorato con il resto della squadra Silvano Vos e Kevin Zeroli. Come raccontato, sarà l’italiano a sedere in panchina ed eventualmente a dare una mano alla squadra. L’olandese, infatti, giocherà ancora con Daniele Bonera. Non è certo una bocciatura per l’ex Ajax, che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. Le prossime settimane capiremo, però, come Fonseca riuscirà a gestire l’emergenza e se a gennaio servirà davvero intervenire sul mercato per acquistare un calciatore di maggiore esperienza.

Calciomercato Milan, occhi puntati su Busio

L’idea Adrien Rabiot appare ormai tramontata del tutto, salvo clamorosi colpi di scena. Ma il francese non è certo un affare da chiudere a gennaio, bensì nelle prossime settimane, se dovesse essere ancora libero.

Di certo il Milan ha smesso di seguire Kone, passato nelle ultime ore della sessione estiva alla Roma di Daniele De Rossi. Può essere una pista percorribile, invece, quella che porterebbe il Milan nuovamente a Londra: al Chelsea, infatti, c’è ancora Chukwuemeke, che non è mai sparito dai radar di Geoffrey Moncada.

Ma attenzione alla possibilità di investire in Serie A, per avere un giocatore più pronto che conosce già il campionato italiano. Un nome da tenere d’occhio, in questo caso, è sicuramente Gianluca Busio. Il calciatore classe 2002 è una pedina fondamentale del Venezia e proprio contro il Milan torna a disposizione dopo un infortunio. A San Siro il centrocampista, che ha un contratto in scadenza nel 2026, avrà dunque modo di mettersi in mostra. Ha una valutazione sugli 8-10 milioni di euro e nella sua giovane carriera ha dimostrato di poter giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Busio, poi, è americano, un dettaglio che può solo far piacere alla proprietà. Gli occhi del Milan e non solo, stasera, dunque, saranno puntati su di lui.