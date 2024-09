Milan-Venezia, Fonseca cambia: doppio esordio dal primo minuto

Le ultime sulla formazione del Milan che sfiderà il Venezia di Eusebio Di Francesco. Ecco le scelte di Paulo Fonseca

Poche ore e il Milan di Paulo Fonseca scenderà in campo per la quarta giornata di Serie A, contro il Venezia. Il Diavolo, a caccia ancora della prima vittoria, non può più sbagliare. Un ulteriore passo falso contro gli uomini di Eusebio Di Francesco aprirebbe ufficialmente la crisi.

Servono dunque i tre punti per pensare con maggiore tranquillità al doppio impegno complicato contro il Liverpool, per l’esordio in Champions League, e contro l’Inter, per il derby che i tifosi tanto temono. Il tecnico portoghese è così pronto a scegliere il suo miglior Milan, con un occhio, però, alle partite successive. Alvaro Morata, ad esempio, si accomoderà in panchina, dopo essere tornato ad allenarsi in gruppo. Lo spagnolo giocherà qualche minuto, lasciando spazio a Tammy Abraham, che farà il suo esordio dall’inizio con la maglia del Milan, dopo aver fatto bene contro la Lazio.

L’inglese, però, non sarà l’unico titolare per la prima volta. Anche Matteo Gabbia, come scritto in questi giorni, si candida, infatti, per giocare fin da subito. A farne le spese dovrebbe essere proprio l’amico di Abraham, Fikayo Tomori. Difficile, in questo momento, togliere Pavlovic, tra i più positivi del Diavolo. Il reparto difensivo, davanti a Mike Maignan, verrà completato da Theo Hernandez sulla sinistra, ed Emerson Royal, sulla destra, in vantaggio su Davide Calabria.

Milan: scelte obbligate a centrocampo, Abraham guida l’attacco

Non ci sono dubbi sui centrocampisti. Con Yunus Musah, che ha nelle gambe un solo allenamento, i titolari saranno sicuramente Youssouf Fofana, Tiijani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek.

Andrà capita la posizione dell’inglese, ma Paulo Fonseca ha lasciato intendere che l’olandese avrà maggiori possibilità di attaccare rispetto alle ultime partite. Oltre all’ex Valencia in panchina ci sarà anche Kevin Zeroli. Silvano Vos, che come l’italiano si è allenato in questi giorni con i grandi, invece, giocherà per il Milan Futuro. Per quanto riguarda l’attacco, il tecnico portoghese ha provato sulla destra Noah Okafor, ma rinunciare a Pulisic è praticamente impossibile. A completare il tridente, con Tammy Abraham, ci sarà Rafa Leao. Stavolta è davvero complicato pensare ad una scelta diversa. Una nuova panchina del portoghese farebbe troppo rumore. Al fianco di Fonseca così, oltre allo svizzero e Alvaro Morata ci sarà anche Samu Chukwueze. Il nigeriano ha deluso ampiamente in queste prime tre partite e dovrà dare un segnale importante se dovesse essere chiamato in causa.