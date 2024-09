@ML – Niente Milan-Venezia: due difensori out

Saranno costretti a saltare Milan-Venezia i due giocatori. Ecco le loro condizioni in vista degli altri incontri contro Liverpool e Inter

E’ tutto pronto per Milan-Venezia, match valevole per la quarta giornata di Serie A. Paulo Fonseca ha scelto i suoi uomini per la sfida di San Siro, in programma alle ore 20.45 a San Siro.

Per i colori rossoneri ci sono due nuove defezioni in difesa. Una non è proprio una novità visto che facciamo riferimento a Malick Thiaw. Il tedesco non ha ancora smaltito il problema alla caviglia che non gli ha permesso di esserci contro la Lazio. Sarà out così come Davide Calabria, che ha preso una botta alla gamba destra. I due proveranno a mettersi a disposizione di Paulo Fonseca già per la partita contro il Liverpool, in programma martedì sera sempre a San Siro. Dopo l’incontro di Champions League, il Diavolo tornerà in campo contro l’Inter, domenica 22 settembre.

Il tecnico portoghese oltre ai due giocatori sopracitati non potrà contare su Ismael Bennacer, che non rientrerà prima di dicembre, e chiaramente dei lungo-degenti Marco Sportiello e Alessandro Florenzi.Â

Milan, Fonseca sceglie la sua squadra: ecco l’undici contro il Venezia

E’ tutto scelto per la partita contro il Venezia. Come raccontato in queste ultime ore, Paulo Fonseca ha deciso di puntare su Abraham come terminale offensivo. Andrà , invece, in panchina Alvaro Morata, che potrebbe giocare uno spezzone di gara per mettere minuti nelle gambe.

Il tridente offensivo sarà così completato da Rafa Leao, che torna titolare dopo il cooling-break della discordia, e chiaramente da Pulisic. Fonseca, infatti, non ha alcuna intenzione di rinunciare all’americano. Scelte obbligate, invece, a centrocampo, dove però potremmo vedere in posizione più avanzata Reijnders. A completare il reparto mediano ci saranno chiaramente sia Loftus-Cheek che Fofana, con Musah pronto a subentrare dalla panchina.

La linea a quattro, davanti a Mike Maignan, sarà diversa rispetto a quella ammirata contro la Lazio. Oltre a Theo Hernandez, infatti, il portoghese, rilancia Matteo Gabbia. L’italiano era pronto già all’Olimpico, ma l’ex Lille, poi, scelse Tomori, che stavolta si accomoderà in panchina. Non si tocca, invece, Pavlovic. Sulla destra giocherà ovviamente Emerson Royal. In panchina tra i giovani ci saranno Bartesaghi e Kevin Zeroli. Resteranno con il Milan Futuro di Bonera, invece, Jimenez e Silvano Vos. Per loro ci sarà l’Ascoli alle 18.30 per la quarta giornata di Serie C.