Futuro Dybala, tutto già deciso: nuovo ribaltone nel 2025

Torna a far parlare di sé Paulo Dybala, in particolare il suo futuro professionale già molto chiacchierato durante l’ultima sessione estiva.

Uno dei tormentoni dell’ultima sessione estiva di calciomercato ha riguardato senza dubbio il destino di un calciatore di qualità immensa. Paulo Dybala ha fatto parlare di sé, in particolare dalle parti di Roma, per una scelta molto difficile che è stato chiamato a prendere nelle scorse settimane.

Il fuoriclasse argentino, tra i campioni del mondo in carica del 2022, è stato letteralmente ad un passo dall’addio alla Serie A. Infatti nel mese di agosto è giunta alle sue orecchie un’offerta a dir poco allettante direttamente dall’Arabia Saudita. Il club dell’Al-Qadsyah aveva messo sul piatto una cifra totale di 75 milioni di euro di ingaggio diviso in tre stagioni. Una proposta monumentale che avrebbe sconvolto qualsiasi atleta.

Dybala però, nonostante avesse l’ok della Roma per lasciare il nostro campionato, ha deciso di dire no. Un rifiuto che lo ha reso una leggenda per i tifosi romanisti e per il calcio odierno, dove il denaro conta molto spesso più dell’agonismo e delle ambizioni sportive. La Joya ha deciso di restare rifiutando di chiudere la carriera in Arabia. Ma siamo sicuri che il calcio saudita sia una porta realmente chiusa?

Dybala, le sirene arabe non sono spente: lo scenario per il 2025

Il gran rifiuto di Paulo Dybala all’offerta faraonica dell’Al-Qadsyah potrebbe non essere definitivo. Infatti va ricordato come il contratto dell’argentino con la Roma sia comunque in scadenza a giugno 2025, tra meno di un anno. Senza un accordo per il rinnovo, l’ex Juventus si svincolerebbe a fine stagione, potendo decidere in autonomia dove andare a giocare.

Da Roma fanno comunque sapere che esiste una clausola di rinnovo automatico per Dybala: se in questa stagione giocherà almeno il 50% delle partite ufficiali con la squadra di De Rossi, scatterà il prolungamento fino al 2026, a cifre ben più elevate (circa 8 milioni netti). La Roma dovrà sistemare la questione per non incappare in questioni scomode e delicate.

Ecco perché le sirene in arrivo dalla Saudi Pro League potrebbero riaccendersi la prossima estate. Dybala resta un pezzo pregiato del calcio europeo che piace molto agli sceicchi sauditi, pronti a riprovarci l’anno prossimo. Difficile che l’argentino possa dire no una seconda volta ai petroldollari, nonostante il legame atavico con i tifosi giallorossi.

L’unico modo per evitare un nuovo assalto dai club arabi è un rinnovo consenziente ed equilibrato, ma al momento è tutto da capire e da discutere.