La rivelazione scuote il mondo della F1: Verstappen cambia scuderia

Verstappen in futuro potrebbe lasciare la Red Bull: spunta un cavillo contrattuale che gli può permettere di andarsene anticipatamente.

Tre titoli mondiali consecutivi e buone possibilità di vincere anche il quarto, Max Verstappen è indubbiamente il riferimento della F1 in questi anni. Ovviamente, la Red Bull se lo vuole tenere stretto.

A inizio marzo 2022 c’è stato il rinnovo del contratto fino al 2028, un accordo a lungo termine che non ha stupito eccessivamente. Infatti, il grande rapporto tra le parti ha reso possibile raggiungere quel tipo di intesa, che prevede uno stipendio da 40-50 milioni di euro annui. Il pilota olandese è stato blindato sul piano contrattuale, anche se in questi mesi non sono mancati rumors che hanno messo in dubbio la sua permanenza nel team fino alla scadenza fissata.

F1, Max Verstappen può lasciare la Red Bull

Da qualche gran premio la Red Bull non è più dominante con il suo campione e questo ha alimentato ulteriori indiscrezioni. Inoltre, a inizio stagione c’era stato il “caso” legato a Christian Horner: il team principal avrebbe avuto dei comportamenti inappropriati nei confronti di una dipendente della squadra. Una vicenda che ha generato tensione interna e che ha rischiato di spaccare il box. Non a caso, Jos Verstappen aveva parlato con Toto Wolff di un eventuale trasferimento del figlio in Mercedes.

L’indagine interna condotta dalla Red Bull ha portato Horner ad essere scagionato dalle accuse. La dipendente è stata sospesa, mentre il manager è rimasto al suo posto. Sono emerse voci sull’eventualità che Helmut Marko se ne andasse, cosa che invece ha fatto il progettista Adrian Newey, che dal 1° marzo lavorerà per l’Aston Martin. Anche se il caso Horner è “rientrato”, la situazione dentro il box non è comunque perfetta. E i problemi di competitività accusati non hanno aiutato negli ultimi tempi.

Anche se Verstappen ha firmato un contratto fino al 2028, sembra avere una possibile scappatoia per lasciare la Red Bull anticipatamente. La testata giornalistica svizzera Blick ha rivelato che c’è una clausola che consente Max di liberarsi se dopo tre o cinque gare del 2025 non sarà nella top 3 della classifica piloti. Papà Jos e Raymond Vermeulen (manager del pilota) hanno ottenuto questa opzione durante la trattativa con la scuderia di Milton Keynes. Vedremo se si verificheranno le condizioni per un addio del tre volte campione del mondo.