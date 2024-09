Milan, che sgarbo all’Inter: assalto al pupillo di Inzaghi

Il derby è già iniziato: il Milan si prepara alla sfida con l’Inter in campo e fuori, assalto rossonero a un pupillo di Inzaghi

Una settimana al derby di Milano. Il conto alla rovescia è già iniziato, per un appuntamento che come sempre è uno dei più attesi di tutta la stagione sia per il Milan che per l’Inter. E che pur essendo all’inizio della stagione, alla quinta giornata di campionato, potrebbe già dare riscontri interessanti sul prosieguo della stagione.

Entrambe le squadre hanno qualcosa da dimostrare, il Milan deve scrollarsi di dosso non soltanto un avvio di stagione un po’ così ma anche molto altro. Come la serie aperta di sei derby persi di fila, da interrompere assolutamente. L’ultima vittoria è datata settembre 2022, per 3-2, da allora soltanto sconfitte tra campionato, Supercoppa italiana e Champions League.

L’Inter arriva sicuramente meglio, almeno fino a questo momento, all’appuntamento con la stracittadina. E potrebbe provare a dare un altro segnale forte alla concorrenza, o almeno quello è sicuramente l’obiettivo dei campioni d’Italia. Il pronostico, per ogni derby che si rispetti, è comunque aperto.

Per il Milan il compito, non facile, di ribaltare le recenti gerarchie cittadine e non solo. Ma la volontà è quella di lanciare la sfida, su tutti i fronti. Anche sul mercato, che sullo sfondo è sempre uno dei principali motivi di interesse, anche in periodi intensi di partite come questo. I rossoneri vogliono soffiare un colpo all’Inter e si preparano al sorpasso, in vista del 2025.

Milan, per la fascia destra idea Lazzari: lo soffiano all’Inter

Il nome su cui converge l’interesse di entrambe le compagini meneghine in questo momento è quello di Manuel Lazzari. L’esterno destro classe 1993 può essere uno dei nomi destinati a scaldare il prossimo mercato estivo.

Non è un mistero che il giocatore piaccia molto a Inzaghi, che lo ha avuto alle sue dipendenze ai tempi della Lazio. L’esterno potrebbe interessare molto nell’ottica di una sostituzione di Darmian, che il prossimo anno andrà per le 36 primavere e potrebbe non vedere rinnovato il suo contratto nonostante il suo ottimo contributo.

Ma anche il Milan ha una situazione contrattuale da definire, quella di Davide Calabria in scadenza. Se il capitano milanista non dovesse rinnovare, il nome di Lazzari sarebbe il primo sulla lista per quella zona di campo.