Ok il prezzo è giusto: 20 milioni ed addio Milan a gennaio

Non esistono soste nel calciomercato con i club già al lavoro per la sessione invernale di trattative con il Milan subito attivo.

In casa Milan il mercato non si ferma mai con i rossoneri che hanno già bene in mente quelle che dovranno essere le operazioni in entrata ed in uscita della sessione di gennaio.

L’infortunio occorso a Ismael Bennacer ha subito messo in moto la macchina del calciomercato in casa rossonera. L’assenza dell’algerino per almeno tre mesi lascia Paulo Fonseca con i calciatori contati a centrocampo. Il tecnico portoghese dovrà pescare quindi dal Milan Futuro per allargare la rosa a sua disposizione, puntando a volte su Kevin Zeroli ed altre su Silvano Vos. Nel frattempo però la dirigenza sta studiando un piano per mettere a disposizione del tecnico una nuova pedina a partire da gennaio.

Calciomercato Milan, cessione a gennaio: 20 milioni in arrivo

L’intenzione del Milan è quella di riuscire a chiudere una cessione mettendo in cassa circa 20 milioni di euro da reinvestire poi sul mercato per assicurarsi un nuovo centrocampista. I maggiori indiziati sono Chukwueze, Thiaw e proprio Bennacer che potrebbero assicurare al club una somma pari o superiore ai 20 milioni.

Il nigeriano, dopo un buon precampionato non sempre è riuscito ad assicurarsi un posto da titolare agli ordini di Paulo Fonseca e per lui saranno determinati le prossime settimane. Nel caso in cui non dovesse esserci la definitiva esplosione dell’ex Villarreal, il Milan potrebbe valutare un suo addio chiedendo circa 22 milioni di euro per il cartellino.

Diverso il discorso per Malick Thiaw. Il difensore tedesco è stato ad un passo dal Newcastle durante l’estate senza però trovare l’accordo definitivo con i Magpies. Se qualche settimana fa si parlava di più di 30 milioni di euro per il cartellino del classe 2001, è possibile che a gennaio il prezzo dell’ex Schalke 04 sia più basso con il Milan pronto a dire sì alla sua partenza anche per una somma intorno ai 25 milioni di euro.

Un altro indiziato alla partenza è proprio Ismael Bennacer. Il centrocampista piace molto al Marsiglia che sembrava intenzionato ad attenderlo fino a gennaio per poi strapparlo ai rossoneri. L’infortunio però, potrebbe cambiare le carte in tavola considerato il fatto che l’ex Empoli non sarà a disposizione fino a tutto gennaio. Molto dipenderà quindi dal recupero del centrocampista che potrebbe quindi non tornare mai più a giocare con la maglia rossonera nel caso in cui dovesse andare in porto l’affare con i francesi.