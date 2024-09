Via in prestito, Milan pronto a dare l’ok: saluta a gennaio

Nel Milan potrebbe non trovare mai troppo spazio: il club rossonero ha già dato il via libera per una sua partenza a titolo temporaneo.

In casa Milan gli entusiasmi si sono un po’ frenati dopo le prime tre giornate di campionato. La squadra di Paulo Fonseca, inizialmente indicata come una delle rivali più accreditate dell’Inter per la lotta allo Scudetto, ha cominciato la stagione con il piede sbagliato: due punti in tre partite e troppi gol presi, figli di una preparazione tattica ancora tutta da sistemare.

La colpa non è da imputare solo agli errori dei difensori, anche se le prestazioni di Calabria e compagni nelle prime gare stagionali sono state disastrose dal punto di vista individuale e di reparto. C’è da curare tutto l’assetto, a cominciare dal reparto di centrocampo, che dovrà garantire maggiore filtro e sostanza in mezzo, così da poter dare copertura adeguata alla fase difensiva.

Ad oggi i tifosi del Milan non hanno ancora intuito quali siano le reali gerarchie in mezzo al campo imposte da Fonseca. Inizialmente si pensava ad un utilizzo da mediano puro di Loftus-Cheek, poi alla promozione di qualche giovane talento, fino all’arrivo di Fofana come uomo d’ordine a cui aggrapparsi. Intanto c’è un centrocampista che ha già dimostrato il proprio valore che non sembra trovare spazio.

Il giovane talento non trova spazio: andrà a giocare altrove

In molti speravano nella promozione definitiva in prima squadra del giovane Kevin Zeroli, centrocampista italo-nigeriano che ha trascorso tutta la trafila nel settore giovanile del Milan. Un talento importante, dotato di tecnica calcistica e di buona fisicità, già lanciato da Pioli lo scorso anno tra i grandi.

Il classe 2005 ha debuttato a dicembre dello scorso anno in Serie A, subentrando nel finale di Milan-Sassuolo. In Primavera ha mostrato tutte le sue capacità e ha giocato diverse amichevoli con la prima squadra. Il problema è che nelle attuali gerarchie del centrocampo rossonero non pare esserci spazio, nonostante l’infortunio di Bennacer e gli addii estivi di Pobega e Adli.

Per questo motivo, oltre che per farlo maturare maggiormente, il Milan ha deciso di mandare Zeroli a giocare altrove. L’idea è di valutare ogni offerta di prestito in arrivo a gennaio prossimo per il talento di Busto Arsizio, magari da una squadra di medio-basso livello in Serie A. Fino all’inverno sarà a disposizione del Milan Futuro di mister Bonera, per poi finire sul mercato.

Zeroli è una mezzala di qualità e quantità, piedi buoni ed estro ma anche di impatto atletico. L’unico problema è la scarsa maturità a giocare ad alti livelli, per questo si sta seriamente pensando ad un prestito semestrale nel 2025.