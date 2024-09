Bomba sul mercato: ribaltone Theo Hernandez, tifosi increduli

La parabola del transalpino dal riscatto in campo agli sviluppi di mercato, i tifosi rossoneri possono tirare un sospiro di sollievo…

Il Milan è tornato finalmente alla vittoria in campionato, un successo netto contro il Venezia fanalino di coda della Serie A. Un trionfo che, nonostante l’avversario modesto, assume un valore simbolico importantissimo per i rossoneri, soprattutto per due dei protagonisti più chiacchierati delle ultime settimane: Theo Hernandez e Rafa Leao. Entrambi finiti al centro di polemiche dopo la sfida contro la Lazio, hanno saputo rispondere sul campo con una prestazione maiuscola, dimostrando di essersi lasciati alle spalle le critiche.

La partita contro il Venezia non solo ha riportato il sorriso in casa Milan, ma ha anche segnato un importante momento di rivalsa per Theo Hernandez. Il terzino francese, con la fascia di capitano al braccio, è stato protagonista di un’azione fulminea che ha sbloccato la partita, concretizzando un assist perfetto di Leao. Il gol è arrivato dopo appena due minuti dall’inizio del match, come a voler zittire immediatamente le voci che avevano circondato i due giocatori.

Theo Hernandez e Leao erano stati al centro di una tempesta mediatica dopo la sfida contro la Lazio, in cui si erano rifiutati di partecipare al cooling break insieme ai compagni, ignorando le indicazioni del tecnico Paulo Fonseca. Un episodio che aveva scatenato una raffica di critiche da parte di opinionisti e tifosi, mettendo in dubbio la loro dedizione e il loro rispetto per la squadra. Ma contro il Venezia, i due hanno scelto di rispondere sul campo, nel modo più efficace: con i fatti.

Ma le buone notizie per i tifosi rossoneri non si fermano qui. Proprio nelle ultime ore, una notizia bomba di mercato ha fatto esplodere di gioia l’ambiente milanista: il Real Madrid ha chiuso un accordo per portare Alphonso Davies a parametro zero dal Bayern Monaco nel 2025. Un colpo clamoroso che, paradossalmente, ha conseguenze positive anche per il Milan.

Alphonso Davies al Real Madrid, quindi Theo resta al Milan

Da tempi non sospetti infatti il Real Madrid aveva messo gli occhi su Theo Hernandez, individuandolo fra i terzini papabili per rinforzare la fascia sinistra. L’esterno francese, cresciuto proprio nelle giovanili dei Blancos, era visto come il naturale immarcescibile erede di Marcelo e il club spagnolo aveva sondato più volte il terreno per riportarlo a Madrid. Tuttavia, con l’acquisto di Davies, questa possibilità è svanita: il canadese è uno dei migliori terzini sinistri al mondo, occuperà quel ruolo per gli anni a venire, lasciando Theo Hernandez libero di proseguire la sua avventura al Milan.

Questa notizia è stata accolta dai tifosi rossoneri con incredulità e sollievo. Theo Hernandez è ormai diventato un idolo a San Siro, uno dei pilastri della squadra e un giocatore che incarna lo spirito combattivo del Milan. La prospettiva di perderlo a favore del Real Madrid aveva preoccupato non poco i supporter, che temevano di vedere un altro dei loro campioni partire verso altri lidi. Ma ora, con Davies destinato ai Blancos, il futuro di Theo sembra sempre più legato alla città di Milano.

Questo doppio colpo – la prestazione convincente contro il Venezia e la notizia del mercato – potrebbe rappresentare una svolta decisiva per la stagione del Milan. Se da un lato la vittoria contro il Venezia ha ridato fiducia e serenità alla squadra, dall’altro la permanenza di Theo Hernandez garantisce una solidità fondamentale per affrontare le prossime sfide. Il calendario è tutt’altro che semplice: all’orizzonte ci sono sfide cruciali contro Liverpool e Inter, gare che diranno molto sulle reali ambizioni del Milan.

Resta il fatto che, con un ambiente finalmente sereno, il Milan può guardare al futuro con maggiore ottimismo. I problemi difensivi emersi nel primo scorcio di stagione non sono ancora del tutto risolti, ma la produzione offensiva e la capacità di reagire alle difficoltà sono segnali importanti per il prosieguo. La vittoria contro il Venezia potrebbe non essere stata il banco di prova più impegnativo, ma ha comunque dimostrato che il Milan ha ancora tanto da dire.