@ML – Milan-Liverpool, buone notizie: ecco la svolta

Buone notizie in vista di Milan-Liverpool, in programma domani alle ore 21:00 a San Siro. Può essere la svolta

Il Milan riparte dai quattro gol al Venezia. La bella vittoria di sabato, contro una squadra in palese difficoltà, ha riportato un po’ di entusiasmo nell’ambiente rossonero dopo tre settimane da incubo. Dopo la sosta, è iniziato un nuovo campionato per la squadra di Fonseca e adesso è arrivato il momento di dare un segnale ancora più forte.

Oggi è la vigilia di Champions League: il Milan scenderà in campo domani a San Siro per affrontare il Liverpool nella prima giornata di questo nuovissimo (nel format) torneo. Un match di grandissimo valore fra due delle squadre che hanno vinto più volte la competizione nella loro storia. Nonostante il fascino della sfida, però, la vendita dei biglietti è andata parecchio a rilento, anche a causa dei prezzi molto alti in alcuni settori – che si aggiunge, ovviamente, al momento di forma e di risultati negativo. Nelle ore successive al match col Venezia però è arrivata una svolta.

Biglietti Milan-Liverpool, c’è la svolta: San Siro risponde presente

L’entusiasmo ritrovato per il successo di sabato sera ha avuto effetti anche sulla sfida di Champions League. Come raccolto da MilanLive.it, dal gol di Abraham al Venezia in poi c’è stato un boom di vendite: al momento è stata superata quota 55mila tagliandi, e questo è già un grande risultato considerata com’era la situazione pochi giorni fa. Ma non è finita.

Ci sono infatti ancora due giorni pieni per la vendita, che resterà quindi aperta anche domani, cioè anche nel giorno della partita. Ecco perché i numeri sono destinati ad aumentare ancora, per un altro San Siro (quasi) pieno per la grande sfida al Liverpool. Contro il Venezia, fra abbonati e biglietti venduti, si contavano 71mila tagliandi. Insomma, i tifosi rossoneri come sempre rispondono presente; anche se con un po’ di ritardo, lo faranno anche in Champions League.

Alla squadra di Fonseca servirà tutto il supporto possibile per riuscire in un’impresa. I Reds, dopo un inizio di campionato di grandissimo livello, hanno clamorosamente perso contro il Nottingham Forest. Oltre al risultato, anche la prestazione degli uomini di Arne Slot è stata in contro tendenza rispetto a quella delle prime tre giornate di Premier League. Anche per loro quindi qualche certezza è venuta meno ma parliamo di una squadra fortissima piena zeppa di campioni che sanno come svoltare mentalmente anche nel giro di pochi giorni.