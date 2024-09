@ML – Milan-Liverpool, rifinitura a Milanello sotto gli occhi di Ibrahimovic: confermato un rientro

Seduta di rifinitura a Milanello stamattina alla vigilia di Milan-Liverpool: conferme su un rientro per il match di domani

Ritorna la Champions League e lo fa in grande stile, con il vecchio e il nuovo che si intrecciano. Da una parte il format rivoluzionato, dall’altra in campo due squadre che della competizione hanno scritto pagine indelebili. Milan e Liverpool si affrontano domani alle ore 21:00 a San Siro, che ha superato in queste ore i 55mila tagliandi venduti.

Stamattina la squadra ha svolto il classico allenamento di rifinitura, che anticipa la conferenza stampa di Fonseca prevista per oggi alle ore 14:15. In campo c’era anche Davide Calabria, assente invece sabato col Venezia per un leggero problema fisico. Tutto superato visto che già ieri il terzino era tornato a lavorare con la squadra e anche stamattina era in campo regolarmente. Il capitano è quindi a disposizione ma domani il titolare dovrebbe essere ancora Emerson Royal, il quale si ritroverà di fronte un dirimpettaio molto complicato da gestire, Luis Diaz.

Milan-Liverpool, allenamento di rifinitura: le ultime da Milanello

Niente da fare, invece, per Malick Thiaw. Il difensore tedesco è ancora alle prese con una distorsione alla caviglia e stamattina ha fatto ancora personalizzato sul campo. A Milanello si è rivisto anche Marco Sportiello, che si è allenato con gli altri portieri ma senza utilizzare le mani.

Per il resto la squadra è al completo, con l’aggiunta anche di tre ragazzi del Milan Futuro: Mattia Liberali, Kevin Zeroli e Davide Bartesaghi. Tutti e tre sono a disposizione e utilizzabili in quanto inseriti in lista UEFA B. Chi, invece, non è stato inserito è Luka Jovic, il quale nonostante questo era comunque presente con la squadra stamattina a Milanello. A far compagnia a tutto il gruppo, a Fonseca e anche a Moncada, c’era anche Zlatan Ibrahimovic. Vacanze finite per l’Advisor di RedBird, pronto adesso a tornare al fianco della squadra in questo delicatissimo momento.

Lo svedese sarà ovviamente a San Siro domani; non ci sarà invece Cardinale, in tribuna sabato per Milan-Venezia (da capire se ci sarà col derby). Insomma, tutto è pronto per la grande sfida. Il Milan ha l’opportunità di dimostrare che l’inizio di stagione è ormai alle spalle e che adesso è iniziato un nuovo campionato. L’avversario è tostissimo e la sconfitta col Nottingham non ha un grosso valore. Concentrazione massima e atteggiamento, oltre la tattica: sono questi l’ingredienti per riuscire in un’impresa.