Sorpasso nelle gerarchie, Fonseca ha preso la decisione definitiva

La vittoria contro il Venezia ha ridato serenità al Milan. Nel 4-0 di sabato sera, è arrivata la conferma sulla decisione di Fonseca

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per il Milan contro il Venezia, la prima in campionato dopo i due pareggi con Torino e Lazio e il ko con il Parma. Un avvio negativo riscattato, almeno in parte, con il 4-0 rifilato ai lagunari, comunque un buon viatico in vista delle prossime sfide con Liverpool e Inter.

Saranno quest’ultimi i due match che daranno maggiori indicazioni sul Milan e sugli eventuali progressi fatti dopo un inizio di stagione deludente che ha fatto scattare, inevitabilmente, già i primi processi su Fonseca, cui il club ha ribadito comunque già la sua fiducia per le prossime partite.

Fonseca che, oltre alle polemiche per il suo operato, ha ricevuto anche una brutta notizia durante la settimana di pausa per le Nazionali ovvero l’infortunio di Bennacer che terrà il mediano ai box per almeno tre mesi. Grave l’entità dello strappo al polpaccio rimediato dal centrocampista con la nazionale algerina. Un infortunio per il quale il Milan si riserva anche una successiva valutazione per un eventuale intervento chirurgico.

Scelta fatta per Fonseca, la conferma contro il Venezia

Immediatamente dopo la conferma dei tre mesi di stop per Bennacer, il Milan ha ribadito di non voler intervenire sul mercato con l’acquisto di uno svincolato. E’ stato subito accantonato, quindi, un nuovo tentativo per Adrien Rabiot, già cercato (invano) a fine agosto quando lo stesso Bennacer sembrava avviato alla cessione all’Olympique Marsiglia.

Per sostituire Bennacer, il Milan ha optato per una soluzione interna ovvero la “promozione” dal Milan Futuro di Kevin Zeroli e del nuovo acquisto, l’olandese Silvano Vos.

Entrambi si sono allenati con la prima squadra nella settimana di pausa per le Nazionali poi Fonseca ha preso la sua decisione di aggregare al gruppo Zeroli per il match contro il Venezia. Il centrocampista, peraltro, ha disputato anche i minuti finali della partita, subentrando a Fofana. Vos, invece, ha giocato la sua seconda partita con il Milan Futuro, sconfitto in casa (0-2) dall’Ascoli.

Gerarchie definite quindi ? Al momento, Zeroli sembra in vantaggio sul collega ma, verosimilmente, non mancheranno le occasioni in cui anche Vos sarà a disposizione della prima squadra. Del resto come ha dichiarato l’allenatore del Carpi, Christian Serpini, dopo il match dei suoi con il Milan Futuro, Vos è un calciatore fuori categoria per la Serie C.

Scelte obbligate invece per i match di Champions League. Nella lista dei convocabili per le partite del giocatore unico è presente, infatti, solo Zeroli. Vos è stato escluso alla stregua di Jimenez, altro calciatore del Milan Futuro che spesso si vedrà in prima squadra.