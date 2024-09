La settimana di Theo Hernandez, che esami contro Liverpool e Inter

Theo Hernandez è chiamato a dare risposte importanti dopo l’ottima prova contro il Venezia: è l’ora della verità per il terzino francese

Dopo tre partite non proprio esaltanti, con qualche spunto positivo in fase offensiva e più di un’amnesia dietro, Theo Hernandez ha sfornato una partita praticamente perfetta contro il Venezia. Non solo per il gol ritrovato, ma anche per le chiusure attente in difesa e per le sue splendide galoppate con cui ha seminato il panico.

La forma fisica ora è certamente migliore, ma adesso Theo Hernandez è atteso da due esami davvero importanti ed impegnativi. Il francese è uno che ama le sfide e dopo la partita contro i lagunari ha di fatto alzato l’asticella. L’esultanza polemica a zittire tutte le critiche dopo il cooling break della discordia non è certo passata inosservata e chi lo ha attaccato aspetta di capire che prestazioni riuscirà a fornire contro il Liverpool e l’Inter. La lente di ingrandimento è dunque puntata sul francese e stasera ci sarà un banco di prova davvero duro.

Theo Hernandez, sfida a Salah e Arnold, poi toccherà a Dumfries

Dalle sue parti, infatti, ci saranno Alexander-Arnold e Salah. Difficile incontrare di peggio. E’ vero che le grandi sfide esaltano il terzino, ma le sue capacità contro i due giocatori del Liverpool verranno messe a dura prova. Servirà chiaramente una prova perfetta sia in fase difensiva che in quella offensiva.

Ma Theo avrà bisogno anche dell’aiuto dei suoi compagni. Contro il Venezia dalla sua parte hanno agito sia Ruben Loftus-Cheek che Rafa Leao. Il portoghese ha fatto una partita di sacrificio, che Paulo Fonseca ha voluto sottolineare, servirà lo stesso contro il Liverpool per riuscire ad avere la meglio su quella fascia, in cui si deciderà molto della partita di stasera.

Poi una volta archiviata la prima sfida di Champions League, si potrà tornare a pensare al derby. Ormai i tifosi vivono il match contro l‘Inter come un vero e proprio incubo. Servirà invertire la rotta per dare un segnale chiaro alla stagione. Inevitabilmente il Milan avrà bisogna di una grande prova dei suoi giocatori migliori e Theo Hernandez ha spesso sofferto i match contro i nerazzurri. Negli ultimi soprattutto è apparso spesso nervoso, perdendo il confronto diretto con Dumfries. Lo striscione con l’olandese che porta al guinzaglio il francese, d’altronde, ha fatto la storia. E’ giunto dunque il momento di scrivere una nuova pagina per chiudere definitivamente con il passato. Questa non può non essere la settima di Theo Hernandez.