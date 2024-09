Milan, colpo ufficialmente sfumato: ha scelto la sua nuova squadra

Adesso è ufficiale, idea definitivamente sfumata per il Milan. Il giocatore ha trovato una nuova squadra

Lo scorso 30 agosto si è chiuso il calciomercato e da quel momento in poi il Milan non ha più fato altre operazioni. Né in uscita, e quindi verso Turchia o Arabia Saudita, né in entrata, con gli svincolati. I tifosi avrebbero voluto un intervento fra i parametri zero per sostituire Ismael Bennacer: come comunicato ufficialmente dal club, rientrerà fra 4 mesi.

Uno stop molto lungo che il Milan ha già scelto come affrontare. Fonseca darà spazio ai ragazzi dell’U23, in particolare due: Kevin Zeroli, che ha anche giocato contro il Venezia negli ultimi dieci minuti, e Silvano Vos, preso in estate dall’Ajax e che ha impressionato tutti al suo debutto in Lega Pro. Saranno loro quindi a prendere il post di Bennacer e non, invece, Adrien Rabiot. L’ex Juve era ancora senza squadra dopo la scadenza del contratto con la Juventus: si era parlato di lui subito dopo la notizia dell’infortunio dell’algerino, ma la società ha sempre negato. Adesso la pista si può dire definitivamente sfumata perché Rabiot ha trovato squadra.

Rabiot ha una nuova squadra, è ufficiale

Il Milan aveva pensato seriamente al francese durante la prima parte del mercato. Il problema è noto: troppi i soldi chiesti dalla madre agente e quindi non se n’è fatto nulla. La trattativa, per questo motivo, non è mai entrata nel concreto. Né con i rossoneri né con nessun altro, tant’è che Rabiot è rimasto svincolato fino ad oggi, con i campionati già ripartiti da settimane.

Ha avuto qualche flirt con il Manchester United, poi con il Galatasaray, alla fine però ha sempre declinato in attesa di qualcosa di migliore. Ed è arrivato nelle ultime ore: Rabiot è un nuovo giocatore del Marsiglia, l’annuncio è arrivato subito dopo la diffusione della notizia. In pochissimo tempo quindi la squadra di De Zerbi ha chiuso l’operazione, mettendo quindi a disposizione dell’allenatore italiano un altro giocatore top. I francesi infatti hanno fatto un mercato da protagonista e Rabiot diventa così la ciliegina sulla torta. Il Marsiglia con lui è ancora più forte e può davvero puntare al campionato: la lotta col Psg è sempre durissima ma De Zerbi ha tanta voglia di provarci. Al momento la classifica recita: Psg 12, Marsiglia 10. La lotta a due è già definita e sarà probabilmente molto lunga. Adesso c’è un’arma in più per l’OM per provare a riportare il titolo a casa. Difficile ma non impossibile.