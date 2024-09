Milan, come gioca il Liverpool: Slot dopo Klopp, cosa è cambiato

La squadra di Fonseca affronta i Reds a San Siro: vediamo qualche informazione sui ragazzi guidati da Slot.

Dopo aver conquistato la prima vittoria in campionato contro il Venezia, il Milan riceve il Liverpool a San Siro per la prima partita della nuova edizione della Champions League. Un test di ben altro livello rispetto a quello contro la neopromossa.

La squadra di Paulo Fonseca dovrà dimostrare di essere all’altezza di quella di Arne Slot, sulla carta favorita. L’allenatore portoghese, consapevole del potenziale degli avversari, ha dichiarato che servirà una partita perfetta sul piano difensivo per cercare di ottenere un risultato positivo. Un concetto non casuale, visto che nelle prime 3 giornate di Serie A i rossoneri avevano subito 6 gol e solo contro il Venezia sono riusciti a mantenere la porta inviolata, pur avendo comunque concesso qualche occasione (annullata una rete ai veneti).

Milan-Liverpool: attenzione alla squadra di Slot

Il Liverpool ha iniziato la sua stagione vincendo le prime tre partite di Premier League, poi è stato sconfitto a sorpresa dal Nottingham Forest ad Anfield Road nell’ultima giornata. Un KO del tutto inatteso e che probabilmente dà una grande voglia di riscatto alla squadra, desiderosa di iniziare positivamente il suo cammino in Champions League.

Slot è stato chiamato a raccogliere la pesante eredità di Jurgen Klopp e ha apportato qualche cambiamento alla squadra, senza stravolgerla. Uno dei cambiamenti riguarda il modulo, visto che il Liverpool è passato dal 4-3-3 al 4-2-3-1 con Dominik Szoboszlai che agisce in posizione più avanzata, da trequartista che però è libero di svariare e non rimane statico in posizione centrale. A coprirgli le spalle c’è la coppia Mac Allister-Gravenberch, con l’olandese diventato titolare da questa stagione e protagonista di un buon avvio.

È cambiato un po’ anche il modo di effettuare il pressing, meno ossessivo/feroce e più ragionato. Anche la manovra di gioco è un po’ diversa, con più possesso palla e meno ricerca dell’immediata verticalizzazione. Il Liverpool non è certamente una squadra attendista, punta ad avere il dominio del gioco, però può anche fare malissimo in contropiede. Esterni offensivi come Mohamed Salah e Luis Diaz possono castigare qualsiasi difesa.

Come attaccante Slot preferisce Diogo Jota a Darwin Nunez, il portoghese è più bravo quando si tratta di pressare, giocare con i compagni, attaccare la profondità e anche saltare l’avversario. Nelle prime quattro partite di Premier League 7 gol segnati (3 Salah, 3 Diaz e 1 Jota) e 1 subito. Attenzione ai Reds.