Annuncio Origi, per il Milan arriva una nuova bordata

L’ex Liverpool è ancora di proprietà rossonera, ha respinto ogni richiesta: qualcuno dall’Inghilterra espone una critica.

La dirigenza del Milan si è detta complessivamente soddisfatta del calciomercato estivo condotto, ma certamente ci sono stati anche degli obiettivi mancati. Tra questi, indubbiamente, non essere riusciti a cedere Fodé Ballo-Touré e Divock Origi.

Zlatan Ibrahimovic nella prima conferenza stampa a Milanello aveva chiarito che i due giocatori non avrebbero fatto parte del progetto che si sarebbero allenati con l’Under 23 di Daniele Bonera, in attesa di offerte per il loro trasferimento. Qualche richiesta è arrivata, però nessuna li ha convinti a lasciare Milano: hanno preferito rimanere, nonostante la prospettiva di non giocare mai. Scelta certamente discutibile per due professionisti che dovrebbero avere come primo obiettivo quello di essere protagonisti in campo.

Origi, la critica dall’Inghilterra

Se per la cessione di Ballo-Touré ci sono state alcune trattative, ad esempio quella con il Saint-Etienne e quelle con alcuni club turchi, invece la partenza di Origi non è mai apparsa vicina. Ci sono stati rumors sull’interesse di qualche società, però non si sono mai verificati degli sviluppi concreti.

L’attaccante belga è rimasto di proprietà del Milan, al quale è legato da un contratto che scade a giugno 2026 e che prevede uno stipendio da ben 4 milioni di euro netti annui. Senza dubbio, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno commesso un grande errore quando hanno deciso di puntare su di lui come alternativa a Olivier Giroud. Oltre a un errore nella valutazione tecnica, ce n’è stato anche uno di tipo contrattuale: avergli fatto firmare un quadriennale con ingaggio eccessivamente alto. Già nel mercato estivo 2023 fu complicato cederlo, solo a fine sessione si concretizzò il prestito al Nottingham Forest. Quest’anno è andata peggio.

Charlie Wyett, giornalista del quotidiano inglese The Sun, in un’intervista ai colleghi di MilanNews.it ha parlato anche di Origi e si è così espresso sul suo passaggio al Milan: “Era un giocatore nella media in una squadra davvero forte. Quando si è trasferito al Milan, in Inghilterra c’è stata una grande sorpresa perché è un calciatore da Crystal Palace a mio avviso. O, se vogliamo rimanere in Italia, da Lecce“.

Insomma, la società rossonera ha fatto un pessimo affare e ora ne sta ancora pagando le conseguenze. La speranza è quella di riuscire a cederlo almeno nella sessione invernale del calciomercato, contando sulla voglia di Origi di tornare a giocare e di non rimanere a guardare.