Assurdo Ferrari, la censura in tv fa discutere

Un episodio capitato in un campionato di F4 ha fatto un po’ discutere: ecco cosa è successo e perché c’entra la Ferrari.

La scuderia di Maranello sta vivendo un periodo positivo in F1. Dopo la vittoria a Monza, Charles Leclerc è arrivato secondo nella gara a Baku. Forse c’è anche qualche rimpianto per non aver trionfato in Azerbaigian, però bisogna riconoscere i meriti di Oscar Piastri della McLaren.

Adesso arriva il Gran Premio di Singapore, vinto un anno fa proprio dalla Ferrari, con Carlos Sainz. Un’altra occasione per poter fare bene, almeno sulla carta. L’obiettivo è quello di confermarsi in lotta per le migliori posizioni e il circuito di Marina Bay sembra un luogo adatto per ribadire i miglioramenti fatti dalla SF-24 e cercare di ridurre ulteriormente il distacco in classifica rispetto a Max Verstappen. Leclerc è a -78 dall’olandese, ancora leader ma reduce da alcuni gran premi deludenti.

Ferrari, cosa è successo in Cina

La Ferrari spera di togliersi delle soddisfazioni in Asia, prima di una pausa del campionato che terminerà venerdì 18 ottobre, quando ci sarà la prima sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe ad Austin. E a proposito di Asia, dalla Cina è arrivata una notizia che sta facendo un po’ discutere.

In una gara del campionato di F4 cinese a Shanghai la macchina del poleman Wang Yi è stata censurata durante la diretta tv. Perché? Cosa c’entra la Ferrari? Il motivo è che la monoposto del pilota presentava una livrea identica a quella della Ferrari SF-24, con annessi loghi, sponsor e strisce bianche e gialle sulle pance laterali. Tutto è successo senza che dalla scuderia di Maranello o dai suoi partner commerciali fosse arrivata una autorizzazione per agire in tal senso. Di conseguenza, la regia televisiva ha scelto di tutelarsi optando per una censura della vettura del driver cinese, che appariva pixellata nelle riprese.

In realtà, il primo episodio non è recentissimo, risale ancora ad aprile 2024, nel weekend in cui la F1 ha corso il Gran Premio di Cina a Shanghai. Già in quell’occasione Wang Yi andò in pista con una “copia” della SF-24. Da allora, il team Champ Motorsport ha modificato leggermente la propria livrea: la colorazione è rimasta molto simile, con i loghi ufficiali che sono stati sostituiti da altri adesivi. Ma nell’ultimo weekend è tornata la censura durante la diretta tv.