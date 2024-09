Ultim’ora Serie A, il bomber ko: a rischio la prossima giornata

Arrivano aggiornamenti riguardo le condizioni fisiche dell’attaccante, che si è fatto male nel corso dell’ultima partita: ecco tutti i dettagli sul suo rientro in campo.

L’allenatore, che già nel post partita aveva manifestato la sua preoccupazione per lo stato di salute del giocatore, ha finalmente scoperto le condizioni fisiche del calciatore che nella giornata di oggi si è sottoposto ad accertamenti strumentali.

Arriva l’esito dei controlli dell’attaccante che, nel pomeriggio di oggi, insieme allo staff medico, si è recato nella rinomata clinica per svolgere le visite mediche dopo l’infortunio subito nell’ultimo turno di campionato.

Infortunio per il bomber di Serie A: ecco tutti i dettagli

La stagione sta entrando nel vivo, con il numero delle partite che sta già aumentando a dismisura dopo la riforma Uefa. Dalla prossima settimana, infatti, inizierà anche l’Europa League e la Conference, il calendario sarà ricco di impegni per queste squadre che devono fare i conti anche con gli infortuni. Ecco le ultimissime in merito alle condizioni fisiche dell’attaccante argentino che si è fatto male contro il Verona. Il giocatore è uscito dal campo anzitempo, a causa di questo problema all’adduttore sinistro.

Non ci sono lesioni per Castellanos, è questa la notizia positiva che circola dall’ambiente Lazio. Il giocatore quest’oggi è stato sottoposto a degli esami che non hanno evidenziato ulteriori problemi.

Un sospiro di sollievo per mister Baroni, che rischiava di perdere per un mese il suo bomber. Il giocatore, invece, è stato sostituito nel momento giusto, con il cambio che ha evitato ulteriori problemi per il Taty che sarà monitorato nei prossimi giorni dallo staff medico biancoceleste.

Quali sono i tempi di recupero di Castellanos?

Dovrebbe saltare solo la partita contro la Fiorentina per poi essere valutato in vista delle altre gare che la Lazio dovrà affrontare, fra campionato ed Europa League, con l’esordio in programma il 25 settembre contro la Dinamo Kiev. In vista di queste due partite, Baroni potrebbe decidere di affidarsi a Dia e Noslin, che già nella sua precedente avventura all’Hellas ha giocato nella posizione di punta centrale. Attacco inedito, dunque, per le prossime gare della Lazio con il mercato estivo che ha offerto all’allenatore di avere tante variabili da poter sfruttare a stagione in corso proprio per rimediare ad eventuali emergenze di questo tipo.