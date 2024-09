Dalla Lazio al Milan ma non è Sarri: ecco l’uomo giusto per la panchina

Fra le migliori scelte possibili per il Milan dopo Fonseca c’è un ex Lazio, ma non è Maurizio Sarri. L’idea

A meno di clamorosi colpi di scena, e un derby vinto in maniera convincente, il Milan cambierà guida tecnica. La sensazione è questa, confermata da più fonti. Il progetto Paulo Fonseca non sta funzionando ed è sotto gli occhi di tutti, anche se lui è senza alcun dubbio l’ultimo dei problemi della società rossonera.

L’ex Lille e Roma avrebbe meritato un altro trattamento e un po’ più di rispetto. Invece, a cinque giorni dal derby, stanno venendo fuori le voci su un suo esonero. E questo rende quasi impossibile riuscire a fare l’impresa domenica. Insomma, come perdere un derby ancora prima di giocarlo: svolgimento. Al suo posto si valuta Edin Terzic, allenatore finalista dell’ultima Champions League col Borussia Dortmund, e soprattutto Maurizio Sarri, rimasto libero dopo l’addio alla Lazio. Si tratta di due opzioni di livello ma diverse fra loro, ed entrambe con qualche incertezza. C’è un allenatore libero, anche lui ex biancoceleste, che invece potrebbe avere un impatto più immediato a forte sulle dinamiche dei rossoneri.

Perché Tudor è fra le migliori scelte per il post Fonseca

Il nome è quello di Igor Tudor, anche lui, come Sarri, libero dopo l’esperienza alla Lazio durata pochissimo. Dopo le ottime esperienze con Udinese, Verona e Marsiglia, era rientrato in Italia per allenare nella capitale, e aveva fatto anche molto bene, prima poi di andar via in comune accordo con la società per incomprensioni di mercato e progettuali.

Tudor è quindi libero e potrebbe essere una delle migliori scelte al momento per il Milan. Perché è di grande personalità e saprebbe come smuovere la situazione a Milanello, perché ha idee di gioco in linea con le caratteristiche dei giocatori (in particolare una fase difensiva molto simile a quella di Pioli nei principi), perché ha uno staff di grande livello e perché ha conoscenza approfondita del campionato italiano. Per questi motivi Tudor potrebbe avere un impatto più forte sul Milan rispetto a quello che avrebbero Terzic o Sarri.

Quest’ultimo è un maestro di calcio e sarebbe comunque un buon arrivo per i rossoneri, ma deve esserci la consapevolezza che avrà bisogno di tanto tempo per portare le sue idee e la sua filosofia in fase difensiva, maniacale nel rispetto della linea (cosa che il Milan non sa fare). I rossoneri invece avrebbero forse bisogno di qualcuno che possa avere un impatto immediato e Tudor potrebbe essere la soluzione più adatta. Il suo 3-4-2-1 è tranquillamente applicabile per le caratteristiche dei giocatori, ma ciò che contano sono i principi e non i moduli, e il Milan ha quello che serve per adottarli.