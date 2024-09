Per Fonseca è pronto, è deciso a dargli una maglia da titolare

Potrebbe esserci una scelta a sorpresa nella formazione rossonera per Milan-Lecce: dopo il derby da non escludere una soluzione inedita.

Il Milan ha perso malamente nella partita di esordio in Champions League contro il Liverpool, che si è imposto 3-1 a San Siro meritando il successo. Molto deludente la prestazione della squadra di Paulo Fonseca, che dopo un ottimo avvio si è fatta dominare totalmente dagli ospiti.

Il KO contro i Reds ha fatto male a tutto l’ambiente, con la Curva Sud che nel finale di match ha cantato “Tirate fuori i coglioni” e “Ci avete rotto il cazzo”. Adesso arriva una grande occasione di riscatto: il derby di campionato contro l’Inter. I rossoneri perdono da sei partite il confronto con i cugini, è il momento di reagire e interrompere la striscia negativa di risultati nella stracittadina. Un’altra umiliazione potrebbe anche costare la panchina a Paulo Fonseca.

I migliori nel derby, poi turnover col Lecce?

L’allenatore portoghese finora ha goduto del sostegno della società, che però potrebbe riflettere seriamente su un esonero nel caso in cui contro l’Inter arrivasse una batosta. Fonseca sa di essere sotto esame e di dover cercare di superare indenne il derby.

Dopo la sfida di domenica sera contro la squadra di Simone Inzaghi, il Milan affronterà il Lecce a San Siro venerdì 27 settembre alle 20:45. In tale occasione potrebbe esserci del parziale turnover, dato che poi in calendario c’è la trasferta in Germania per affrontare il Bayer Leverkusen martedì 1° ottobre. Importante strappare un risultato positivo sul campo della squadra allenata da Xabi Alonso, quindi qualche titolare potrebbe essere risparmiato in campionato.

Tra i calciatori che potrebbero avere un’occasione contro il Lecce c’è anche Kevin Zeroli, che sta piacendo molto a Fonseca. È uno dei giovani più promettenti formati nel vivaio rossonero negli ultimi anni ed è capitano del Milan Futuro. Con l’infortunio grave capitato a Ismael Bennacer, è stato aggregato alla Prima Squadra e nel corso del secondo tempo di Milan-Venezia era anche entrato in campo.

Forse il 4-2-3-1 non è il modulo migliore per lui, che lì forse rende di più da trequartista che da centrocampista puro. Lui sembra più una mezzala da mediana a tre, dove può sfruttare bene la sua fisicità e la sua corsa, oltre che le buone doti tecniche e l’abilità negli inserimenti. Vedremo se contro il Lecce avrà, eventualmente, un’occasione da titolare o comunque più spazio a partita in corso.