Classifica ATP, ribaltone ufficiale: così cambia tutto

C’è un clamoroso ribaltone per quanto concerne la classifica ATP, un cambiamento che ha lasciato tutti di stucco e che farà discutere in questi giorni

Al momento Jannik Sinner è saldamente il numero uno del ranking e le prospettive sono quelle di mantenere a lungo questa leadership. Alcuni numeri possono esaltare ancor di più il tennista altoatesino, lanciato dopo la vittoria agli US Open.

La stagione del tennis internazionale si avvia verso una concitata fase finale. Dopo lo US Open, ultimo degli Slam in programma nel 2024, stravinto dal nostro Jannik Sinner, mancano all’appello ancora due tornei Master 1000 (Shanghai e Parigi-Bercy), prima del gran finale di Torino. Anche la Coppa Davis dovrà pronunciare i suoi verdetti nella fase finale di Malaga, fra un paio di mesi. Questo rush conclusivo vedrà tra i protagonisti anche il nostro portacolori e attuale numero uno del mondo. Dove potrà arrivare ancora non è dato saperlo, ma con l’attuale stato di forma non è difficile immaginare che possa mantenere ancora la sua leadership nel ranking ATP.

Finora SInner si è aggiudicato 2 tornei dello Slam (Melbourne e New York) e 2 Master 1000 (Miami e Cincinnati), e promette battaglia soprattutto per le Finals di Torino. Nel 2023 arrivò fino all’ultimo atto, ma venne sconfitto da un grande Novak Djokovic. In questo 2024 sembra ancora più determinato ad arrivare fino in fondo e in pochi possono batterlo.

Jannik Sinner sempre più numero uno del mondo: manca poco per chiudere l’anno in vetta

Il vantaggio di Sinner sulla concorrenza, nella classifica ATP, è al momento di 4.305 punti, con il più immediato inseguitore che è Alexander Zverev. Carlos Alcaraz, a causa della sua discontinuità, è scivolato a 5.000 punti di distacco. Djokovic non rappresenta al momento un pericolo credibile per il #1 e gli altri sono ancora più indietro. Jannik è in vetta da 15 settimane e nella classifica all time per longevità da numero 1, supererà a breve Daniil Medvedev e poi successivamente Mats Wilander, a quota 20.

Per il tennista di San Candido basterà difendere in modo concreto i punti conquistato a Pechino e Vienna per planare verso la fine dell’anno da primo del ranking incontrastato. Tutte le energie potranno poi essere concentrate sugli appuntamenti di Torino e Malaga, per ripetere quanto visto nel fantastico finale di stagione 2023. La condizione psicofisica al momento sembra essere tornata buona e anche l’archiviazione del caso doping non può che dare una mano al suo morale.