Colpo dalla Lazio, il Milan chiude l’affare per gennaio

Il Milan guarda in casa Lazio in vista del mercato di gennaio con i rossoneri pronti all’affare in prestito.

Momento difficile in casa Milan con i rossoneri che stanno preparando il derby contro l’Inter e Paulo Fonseca che vuole cercare di salvaguardare la propria panchina.

Il successo arrivato in casa contro il Venezia aveva momentaneamente illuso l’ambiente Milan che è stato affossato di nuovo dalla sconfitta contro il Liverpool giunta al termine di una partita dominata dai Reds fatta eccezione per i primi dieci minuti della sfida. In caso di ko nel derby la panchina di Fonseca sarebbe a forte rischio con la dirigenza rossonera che è al lavoro per cercare un sostituto all’altezza. Nel frattempo però si pensa anche al mercato mettendo nel mirino un giocatore della Lazio.

Milan, a gennaio assalto in casa Lazio: colpo in prestito

Idea Luca Pellegrini per il Milan in vista del mercato di gennaio. I rossoneri starebbero pensando di portare a Milanello il terzino sinistro per avere un vice Theo Hernandez in vista della seconda parte di campionato.

L’esterno sinistro sta perdendo spazio in casa Lazio complice l’arrivo di Tavares che sta facendo molto bene in questa prima parte di stagione. La presenza di Marusic che può agire sia sulla fascia destra che su quella sinistra poi, rischia di far scivolare ancora più indietro nelle gerarchie l’ex terzino sinistro della Juventus. In casa Milan invece potrebbe diventare la prima alternativa a Theo Hernandez riuscendo a trovare maggiore spazio nel caso in cui i rossoneri dovessero riuscire ad andare avanti in Europa.

In questo momento la prima alternativa a Theo Hernandez è rappresentata da Filippo Terracciano che nasce però come terzino destro. Un’altra scelta può essere quella di promuovere Alex Jimenez dal Milan Futuro ma per ora il terzino spagnolo è aggregato in pianta stabile al Milan Futuro per fare apprendistato agli ordini di Daniele Bonera.

Nel caso in cui non dovessero cambiare le cose in casa Lazio, la cessione in prestito di Luca Pellegrini è tutt’altro che da escludere. Il laterale potrebbe quindi diventare il primo rinforzo del Milan, anche se i biancocelesti dovrebbero prima ufficializzare l’acquisto a titolo definitivo del giocatore dalla Juventus, avendo l’obbligo di riscatto da esercitare al termine della stagione in corso. Una volta diventato ufficialmente un calciatore del club biancoceleste, la Lazio sarà libera di lasciarlo partire in prestito fino al termine del campionato.