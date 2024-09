Milan gelato, piomba il Bayern Monaco: un big saluta

Il Milan può perdere il suo giocare. Riecco il Bayern Monaco sulle sue tracce: ecco cosa può succedere nelle prossime sessioni di mercato

Sono giorni intensi per il Milan. Il club rossonero è alle prese con un inizio di stagione davvero disastroso e la posizione di Paulo Fonseca è fortemente in dubbio. La panchina del portoghese traballa e il derby di domenica potrebbe essere la sua ultima partita a San Siro.

Il destino appare segnato, ma i miracoli nel calcio delle volte accadono. Non resta, dunque, che attendere per capire cosa succederà dalle parti di via Aldo Rossi, ma è evidente che la sostituzione di Fonseca è sempre più probabile. D’altronde in queste ore è partito un vero e proprio casting per la successione, dalla pista italiana che porta soprattutto a Maurizio Sarri, ma anche a Massimiliano Allegri, a quella straniera con i nomi di Tuchel, Terzic, Tudor e Conceicao.

E’ evidente che non ci si sta avvicinando al derby, nel migliore dei modi, con Paulo Fonseca chiamato a prepararlo in un clima alquanto surreale. Per quanto riguarda le sue scelte di formazione, però, non dovrebbero esserci molti cambiamenti rispetto al Liverpool. Il dubbio Mike Maignan ce lo porteremo fino alla fine, ma le sensazioni che arrivano da Milanello sono positive. Il portiere francese, dunque, si prepara a tornare tra i pali dopo l’infortunio di martedì.

Milan, futuro Maignan: vivo l’interesse del Bayern Monaco

Di Mike Maignan in questi giorni si sta parlando tanto. Ha fatto rumore la sua arringa negli spogliatoi dopo Francia-Italia. Un comportamento che ha evidenziato ancora una volta la personalità del portiere, silenzioso davanti le telecamere, protagonista in campo e negli spogliatoi.

Anche per queste caratteristiche il Milan è intenzionato a blindare il suo giocatore. Il contratto di Mike Maignan scade il 30 giugno 2026 e il Diavolo ha tutta la volontà di raggiungere un accordo. Le parti non sono così distante (sicuramente più vicine rispetto a Theo Hernandez) e la fumata bianca potrebbe arrivare a breve, a cinque milioni di euro netti a stagione più bonus. Sullo sfondo resta il Bayern Monaco, che in estate aveva effettuato dei sondaggi, e che nei prossimi mesi potrebbe tornare alla carica. I bavaresi d’altronde non hanno ancora trovato il sostituto di Neuer e Maignan potrebbe rappresentare il profilo giusto. Servono chiaramente, però, tanti soldi, più di 70 milioni per iniziare a sedersi attorno ad un tavolo con i dirigenti del Diavolo.