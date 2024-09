Milan, il Bayer Leverkusen deve preoccupare: super esordio in Champions

La squadra di Xabi Alonso ha esordito alla grande in Europa: il Milan nella prossima partita in Champions dovrà mettere in campo una super prestazione.

La nuova edizione della Champions League è iniziata questa settimana e tra le cinque italiane presenti il Milan è stata l’unica a perdere. Il 3-1 contro il Liverpool è stato molto pesante, perché arrivato dopo una prestazione indecente. L’avvio con il gol-lampo di Christian Pulisic aveva illuso, poi purtroppo i ragazzi di Paulo Fonseca sono stati inguardabili.

Contro i Reds si può perdere, sono più forti indubbiamente, ma c’è sempre modo e modo di essere sconfitti. Adesso per il Diavolo ci sono due partite di campionato contro Inter e Lecce, poi martedì 1° ottobre ci sarà l’insidiosissima trasferta europea contro il Bayer Leverkusen. Scontato dire che servirà una prova di tutt’altro tipo rispetto a quella vista due sere fa a San Siro per conquistare un risultato positivo dalla BayArena. à

Bayer Leverkusen, come ha iniziato la stagione

A differenza del Milan, la squadra di Xabi Alonso ha esordito nella nuova Champions League con una rotonda vittoria 4-0 sul campo del Feyenoord. Sicuramente l’organico del Bayer Leverkusen è superiore rispetto a quello degli avversari, però il punteggio è stato davvero schiacciante e i gol sono arrivati tutti in un primo tempo in cui comunque i tedeschi qualcosa avevano concesso ai padroni di casa, non bravi a finalizzare le occasioni avute.

Le Aspirine, invece, sono state molto concrete. Il gol del vantaggio è arrivato già al 5′ con un tiro di sinistro di Florian Wirtz appena fuori area. E con la seconda conclusione, quella di Alejandro Grimaldo al 30′, è arrivata la rete del 2-0. Nonostante il raddoppio tedesco, il Feyenoord non si era abbattuto e ha avuto la chance per accorciare le distante, però al 36′ ci ha pensato di nuovo Wirtz a siglare il 3-0 con un perfetto inserimento in area. Tiro di prima intenzione sul cross di Jeremie Frimpong e niente da fare per il portiere Timon Wellenreuther, disastroso sul 4-0: si è messo lui in rete il pallone sul colpo di testa di Edmon Tapsoda al 44′.

La squadra di Alonso, finalista perdente (contro l’Atalanta) della scorsa Europa League, ha iniziato alla grande il suo percorso in Champions. In Bundesliga, in cui è campione in carica dopo la super stagione passata, ha ottenuto 6 punti nelle prime 3 giornate: 2 vittorie (contro Borussia Moenchengladbach e Hoffenheim) e una sconfitta (contro il Lipsia). Prima ancora c’era stato il trionfo in Supercoppa di Germania contro lo Stoccarda.

Il Bayer Leverkusen è forte, ha diversi giocatori di valore (Wirtz è la stella, però non è l’unico da tenere d’occhio) e quest’anno vuole confermarsi ad alti livelli. C’è grande curiosità di vedere se ci riuscirà. L’inizio di stagione è promettente e il Milan dovrà stare molto attento nella prossima sfida di Champions. Per non affondare contro la banda di Alonso bisogna fare una prestazione da Milan, cosa che va fatta già domenica nel derby contro l’Inter. Vedremo se succederà…