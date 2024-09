Niente Allegri, il Milan pronto a puntare su un altro allenatore straniero

Il Milan pensa già al dopo Fonseca, ma non ci sarà il ritorno di Allegri: per i rossoneri, si punta su un altro tecnico straniero

Dopo l’addio alla Juventus, Massimiliano Allegri è in attesa di una nuova panchina. Il tecnico livornese si è goduto una estate di riposo, ma adesso è pronto per tornare ad allenare e attende l’opportunità giusta. In questo inizio di stagione, del resto, gli scenari in giro per l’Italia e per l’Europa si stanno facendo interessanti quanto alla posizione in bilico di diversi allenatori.

In Serie A, è già saltata la panchina della Roma, che però ha deciso di affidarsi a Ivan Juric per il dopo De Rossi. E la prossima panchina eccellente a saltare potrebbe essere quella del Milan, con Paulo Fonseca sempre più a rischio dopo il ko contro il Liverpool.

Una esperienza, quella dell’ex Roma, che si sta rivelando assai deludente e che a questo punto pare non poter avere vita lunga. Nel precampionato, qualche prospettiva interessante sembrava esserci, ma al momento di fare sul serio i rossoneri, sotto la guida del portoghese, non hanno trovato continuità e riferimenti credibili.

A questo punto, Fonseca potrebbe dire addio dopo il derby, se arrivasse una nuova sconfitta. Match cruciale con l’Inter, per i rossoneri, per non perdere il settimo derby di fila e per non accusare grave ritardo dalle prime posizioni in classifica. Il Milan si sta già guardando intorno per il sostituto del portoghese e molti guardano con favore al ritorno di Allegri, alla sua esperienza e alla sua praticità, per dare nuova solidità a una compagine fin troppo sfilacciata in campo. Ma il Milan sembra avere altre idee.

Milan, addio Fonseca: in panchina arriva il suo connazionale

Sono diversi i nomi che si stanno facendo, nell’ambiente, per la sostituzione di Fonseca. Il quale è chiamato quanto meno a uno scatto d’orgoglio per provare a tenersi la panchina, ma la missione appare ormai molto difficile.

Tanti nomi di tecnici stranieri in lizza, dunque fuori causa anche Maurizio Sarri. La candidatura più credibile sembra quella di un connazionale di Fonseca.

Il nome più plausibile potrebbe essere quello di Sergio Conceicao, che in questi anni ha ben figurato sulla panchina del Porto. Difficile per il resto arrivare sia a Jurgen Klopp che a Thomas Tuchel, che offrirebbero un grande profilo internazionale ma per loro sarebbe il Milan attuale a offrire poche garanzie.