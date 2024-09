Telefono bollente, lo ha chiamato Ibrahimovic: scelto il nuovo allenatore

La decisione sul nuovo tecnico sembrerebbe essere già stata presa: Zlatan ha in mente un solo nome, c’è stata la telefonata

In casa Milan il dramma è servito. A poche ore dal Derby della Madonnina contro l’Inter, i rossoneri devono fare conti con diverse situazioni spinose. Il caos intorno a Paulo Fonseca è sotto gli occhi di tutti ed il destino dell’allenatore portoghese, dopo appena 5 apparizioni ufficiali in stagione, potrebbe essere già segnato.

La bruttissima figura a San Siro contro il Liverpool ha indispettito una tifoseria che ha già da un pò perso la pazienza nei confronti dell’ex Lille. Una decisione, quella di puntare su Fonseca, che è stata bocciata ancor prima che venisse ufficializzata. E se questi sono i risultati, pare evidente che i sostenitori rossoneri una parte della ragione a luglio ce l’avessero eccome. Occhio poi a Zlatan Ibrahimovic, alle critiche ricevute dallo svedese nelle ultime settimane per il ruolo ‘misterioso’ – per alcuni fumoso – che l’ex bomber avrebbe assunto al fianco di Cardinale.

Ibra, prima del tracollo col Liverpool, è stato chiaro: “Qui il boss sono io, lavorano tutti per me”, in un misto tra il solito personaggio sfacciato e arrogante che conosciamo ed – evidentemente – un’importanza effettiva ell’asset milanista garantita dallo stesso fondatore di Redbird. Ad ogni modo il ruolo di Zlatan nella scelta del nuovo tecnico appare fondamentale: tant’è che l’ex centravanti avrebbe già fatto una telefonata a quello che potrebbe essere il grande favorito per il post Fonseca.

Ibra, telefonata al nuovo allenatore: addio Fonseca

Poche ore fa il giornalista Antonello Gioia ha riportato le ultimissime notizie riguardo alla scelta del nuovo allenatore del Milan. Perché Fonseca, come già anticipato, sembrerebbe avere le ore contate. Nulla è stato deciso in via ufficiale ma i passi in avanti verso l’esonero del portoghese ci sono eccome.

Il giornalista, su ‘X’, ha rivelato quello che potrebbe essere il nuovo allenatore del ‘Diavolo’. “C’è stato un colloquio telefonico in mattinata tra Ibrahimovic e l’entourage di Edin Terzic, allenatore svincolatosi in estate dal Borussia Dortmund dopo la finale di Champions League”. Il 41enne tedesco, che a Dortmund è stato in passato anche direttore dell’area tecnica, potrebbe quindi essere la scelta giusta per la panchina rossonera.

Già in estate, ancor prima delle voci su Lopetegui e Fonseca, si era fatta strada l’opzione Terzic poi rapidamente tramontata in favore dell’ex Lille. Adesso la storia si ripete e può effettivamente concretizzarsi. C’è però un fattore assolutamente determinante che deciderà le sorti di Fonseca: “Il tedesco è una delle prime opzioni in caso di esonero di Fonseca. Derby decisivo in tal senso”. Se il Milan dovesse finire per soccombere contro l’Inter, allora la pista Terzic finirebbe per diventare bollente.